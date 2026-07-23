Noua lege ANI, pe care PSD nu o vrea. Ilie Bolojan anunță schimbarea: Declarațiile de avere să fie publicate, în mod obligatoriu, pe site-ul instituției

De la stânga la dreapta: Ilie Bolojan (PNL), Dominic Fritz (USR), Sorin Grindeanu (PSD) / Sursa foto: Agerpres

Premierul interimar Ilie Bolojan a vorbit, astăzi, în conferință de presă despre noua lege ANI sau ”proiectul legat de incompatibilități”, după cum i-a spus.

”A fost depus în Parlament, a ajuns în acea formă în trei etape. Trebuia adoptat în primul trimestru al acestui an. Nu s-a întâmplat asta. La data la care dl. ministru Marinescu și-a predat mandatul, era un draft, o propunere de OUG, care nu era pusă în acord cu ANI. O parte din articole fac referire la ANI. L-am rugat pe dl. ministru Predoiu ca primul lucru pe care să-l facă este să se pună de acord cu ANI, ceea ce a și făcut și, imediat după preluarea mandatului de ministru interimar, au avut loc aceste discuții și am avut un proiect, o propunere de proiect, care prevedea obligativitatea asigurării transparenței declarației de avere, în sensul publicării ei, nu doar transmiterii către ANI” a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a precizat că înainte de a fi trimis în Parlament, i-a contactat pe foștii miniștri și a început consultarea cu partidele pe acest proiect.

”Declarațiile de avere să fie publicate, în mod obligatoriu, pe site-ul instituției”

”Într-o primă etapă, dl. ministru Marinescu a spus că va trimite propuneri, dar nu le-au mai trimis. Au participat la discuții reprezentanți a trei partide. (...) O modificare a născut discuții, cea legată de a nu mai avea obligativitatea publicării pe site-ul instituției a declarației de avere. Guvernul va susține în Parlament, în Comisiile de specialitate care vor discuta acest proiect, ca forma adoptată de Parlament să fie cea prin care declarațiile de avere să fie publicate, în mod obligatoriu, pe site-ul instituției” a clarificat Ilie Bolojan.

PSD acuza, într-un comunicat de presă, că ”Partidul lui Dominic Fritz, sancționat definitiv de Înalta Curte pentru conflict de interese, rescrie legile integrității ca să-și scape membrii de anchetele ANI”. De fapt, proiectul, în forma inițială, secretiza total declarațiile de avere, iar PSD a anunțat că nu-l susține în această formulă, făcând mai multe acuzații și lansând ipoteze grave. Ilie Bolojan a spus astăzi că va susține, de la nivel guvernamental, ca proiectul de lege să treacă în formula în care declarațiile de avere să fie publicate, obligatoriu, pe site-urile instituției.