Bogdan Chirieac lansează o imagine inedită cu Ilie Bolojan: „Cum vi s-ar părea?” / video

Ilie Bolojan / FOTO: gov.ro

Bogdan Chirieac lansează o imagine inedită cu Ilie Bolojan.

Analistul politic Bogdan Chirieac a răspuns în stilul său caracteristic unui cititor care l-a întrebat de ce se referă uneori la USR folosind expresia „ai mei”. Dialogul, purtat alături de Anca Murgoci, a fost presărat cu ironii la adresa simbolurilor asociate formațiunii politice.

Totul a pornit de la mesajul unui cititor care a zis că însă nu înțelege de ce spune „ai mei” atunci când vorbește despre USR.

„Păi, fiindcă sunt simpatizant USR, ca să zic așa, dar nu pot fi membru. Fiindcă nu am rucsac”, a răspuns Bogdan Chirieac.

Anca Murgoci i-a oferit imediat un rucsac, iar analistul a continuat ironia.

„Îmi pun rucsacul așa? Cum îl poartă domnul Nicușor Dan?”, a întrebat acesta.

Glumele au continuat și pe tema trotinetelor electrice, despre care Bogdan Chirieac a spus că ar reprezenta un alt „test” pe care nu îl poate trece.

„Și mai e un test la care n-am cum să trec. Nu știu să merg pe trotineta electrică. Nici n-am încercat, fiindcă mi-e teamă să nu fac vreun pocinog și să ajung pe la profesorul Cătălin Cârstoiu cu oase rupte”, a spus acesta.

Pornind de aici, Bogdan Chirieac a continuat seria remarcilor ironice.

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Iată dialogul complet:

Anca Murgoci: Domnule Chirieac, avem aici un cititor care ne spune că îi place foarte mult de dumneavoastră, dar nu înțelege de ce spuneți „ai mei” când vă referiți la USR.

Bogdan Chirieac: Păi, fiindcă sunt simpatizant USR, ca să zic așa, dar nu pot fi membru. Fiindcă nu am rucsac.

Anca Murgoci: A, păi se rezolvă asta. Gata, aveți rucsac.

Bogdan Chirieac: Îmi pun rucsacul așa? Cum îl poartă domnul Nicușor Dan?

Anca Murgoci: Eu cred că e ok.

Bogdan Chirieac: E bine? Și mai e un test la care n-am cum să trec. Nu știu să merg pe trotineta electrică. Nici n-am încercat, fiindcă mi-e teamă să nu fac vreun pocinog și să ajung pe la profesorul Cătălin Cârstoiu... cu oase rupte. Deci faptul că nu știi să mergi pe trotineta electrică te face incompatibil cu USR-ul. Și atunci rămânem la statutul de simpatizant, fiindcă, cu toată dragostea, cu 10% conducem România. Adică, dacă nici ai mei nu sunt băieți... nu mai e nimeni. Și faptul că avem și premier pe care l-ați votat crezând că e PNL-ist și, de fapt, e de la noi, de la USR... Aș vrea, mai mult decât orice, să-l văd pe Ilie Bolojan venind la Palatul Victoria, știți că el rămâne mult și bine acolo, cu trotineta electrică și cu SPP-ul în jurul domniei sale, tot pe trotinete electrice. Cum vi s-ar părea imaginea asta?

Anca Murgoci: Să ne spună cititorii cum văd imaginea asta. Eu sunt Anca Murgoci și vă aștept pe DC News pentru a vedea știrile zilei.