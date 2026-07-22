Sondaj INSCOP: Tipul de regim preferat. Ce spun votanții AUR

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Rezultatele Barometrului Informat punct ro – INSCOP indică un nivel îngrijorător de fragilizare a atașamentului față de valorile democratice.

Deși contextul actual – marcat de instabilitate politică, dificultăți economice și scăderea încrederii – influențează inevitabil percepțiile populației, faptul că aproape jumătate dintre români consideră că un regim mai puțin democratic poate fi preferabil dacă asigură ordine și stabilitate depășește nivelul unei simple nemulțumiri conjuncturale.

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60,6% dintre respondenți spun că este mai important ca puterea să fie controlată democratic, chiar dacă deciziile sunt luate mai greu. 29,5% dintre respondenți preferă decizii rapide, chiar cu un control democratic mai redus. 9,8% nu au exprimat o opinie.



În același timp, majoritatea continuă să susțină controlul democratic al puterii chiar cu prețul unui proces decizional mai lent, ceea ce arată că principiile democratice păstrează încă o bază importantă de legitimitate.

Tensiunea dintre aceste două atitudini reflectă existența unei culturi democratice vulnerabile, în care o parte semnificativă a societății este dispusă să relativizeze normele democratice atunci când percepe că acestea nu mai oferă ordine, eficiență și stabilitate sau când persistă, la nivelul unor grupuri importante de populație, neîncrederea în corectitudinea alegerilor.



Evoluția acestor indicatori în timp va fi esențială pentru a distinge între efectele temporare ale crizei actuale și o eventuală deteriorare structurală a atașamentului față de democrație. Iar elitele politice au o responsabilitate majoră în cultivarea acestui atașament în condițiile în care alternativa înseamnă distrugerea societății libere, a statului de drept, a drepturilor și libertăților fundamentale, a spus Remus Ștefureac, sociolog.

Potrivit sondajului, 47,2% dintre respondenți preferă democrația, chiar dacă aceasta generează conflicte și dezbateri. Alți 46,3% dintre respondenți spun că ar accepta un regim mai puțin democratic în schimbul ordinii și stabilității. De altfel, 6,5% nu au oferit un răspuns.



Publicul tânăr susține în proporții mai mari democrația, în timp ce votanții AUR și populația cu studii primare sau cei din mediul rural preferă în proporții mai mari un regim mai puțin democratic, dar care asigură mai multă ordine și stabilitate.



Metodologie: Datele au fost culese în perioada 13-16 iulie 2026. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu aleator fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.