Camera Deputaților - convocată în sesiune extraordinară în perioada 27 - 31 iulie

Ședința în plen a Camerei Deputaților. Sursa foto: Agerpres

Camera Deputaților a fost convocată în sesiune extraordinară în perioada 27 - 31 iulie.

Deputații se vor reuni în sesiune extraordinară în perioada 27 - 31 iulie, a decis miercuri Biroul Permanent al Camerei Deputaților.

„Camera Deputaților se convoacă în sesiune extraordinară în data de 27 iulie 2026, ora 9:00, pentru perioada 27-31 iulie 2026”, potrivit deciziei conducerii Camerei.

Pe ordinea de zi se află proiectul de Lege privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor (adoptat de Senat), proiectul de Lege pentru modificarea art.652 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (adoptat de Senat), proiectul de Lege privind aprobarea OUG nr.39/2026 pentru modificarea și completarea OUG nr.58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul administrativ din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru instituirea unor reglementări în vederea gestionării Programului Educație și Ocupare 2021-2027 (adoptat de Senat), precum și inițiative legislative adoptate de Senat în calitate de primă Cameră sesizată.

Conform programului de lucru, luni, de la ora 10:00, va avea loc ședință de plen cu aprobarea ordinii de zi a sesiunii extraordinare a Camerei Deputaților pentru perioada 27- 31 iulie, ședință urmată de activitate în comisiile parlamentare. Marți va fi activitate în comisii, miercuri ședință de plen cu vot final și joi activitate în comisiile parlamentare.