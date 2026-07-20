Nicușor Dan, mesaj de Ziua Aviației Române: Modernizarea Forțelor Aeriene, o prioritate strategică pentru România

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis luni un mesaj cu ocazia Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene. Șeful statului a adus un omagiu militarilor și personalului civil care își desfășoară activitatea în domeniul aviației și a subliniat rolul acestora în apărarea spațiului aerian al României.

Nicușor Dan a transmis că respectul și recunoștința se îndreaptă către toți cei care au servit sau servesc Aviația Română și Forțele Aeriene, fie că sunt în activitate, în rezervă sau în retragere. Potrivit președintelui, profesionalismul, curajul și devotamentul acestora contribuie la apărarea țării, la securitatea spațiului aerian național și aliat, precum și la intervențiile desfășurate în sprijinul cetățenilor.

Redăm mesajul președintelui integral:

„Celebrăm astăzi Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene, odată cu sărbătorirea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, ocrotitorul spiritual al celor care și-au dedicat viața zborului.

Respectul și recunoștința noastră se îndreaptă către cei care au servit și servesc Aviația Română și Forțele Aeriene – militari și personal civil deopotrivă, aflați în activitate, în rezervă sau în retragere. Prin profesionalism, curaj și devotament, cu toții îndeplinesc misiuni esențiale pentru apărarea țării, contribuie la securitatea spațiului aerian național și Aliat, și intervin ori de câte ori este nevoie în sprijinul cetățenilor români.

Aviația românească a fost marcată de contribuțiile unor personalități remarcabile – Aurel Vlaicu, Traian Vuia, Henri Coandă, Elie Carafoli – ale căror realizări au inclus România în istoria mondială a aeronauticii, precum și de sacrificiul tuturor celor care și-au dat viața în misiuni de luptă, în teatrele de operații, în timpul exercițiilor militare sau al intervențiilor în situații de urgență. Memoria și exemplul lor rămân o sursă de inspirație pentru noile generații de aviatori.

În contextul actual de securitate, marcat de continuarea războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și de provocările persistente la adresa stabilității regionale, Forțele Aeriene Române au un rol deosebit de important în apărarea spațiului aerian național și în consolidarea posturii de descurajare și apărare a NATO în regiunea Mării Negre și pe Flancul Estic al Alianței. Alături de aliații și partenerii noștri, militarii români aduc o contribuție importantă la efortul întrunit de întărire a securității euroatlantice.

Modernizarea Forțelor Aeriene reprezintă o prioritate strategică pentru România. Programele majore de înzestrare, precum și activitățile de pregătire, aflate în desfășurare, sporesc capacitatea operațională a acestei categorii de forțe și asigură integrarea celor mai moderne capabilități, consolidând astfel capacitatea Armatei României de a răspunde eficient provocărilor de securitate actuale și viitoare, indiferent dacă sunt militare sau de natură hibridă.

Dragi aviatori și membri ai Forțelor Aeriene,

Vă felicit pentru profesionalismul cu care vă îndepliniți misiunile. Prin dedicarea dumneavoastră, spațiul aerian al României este mai sigur, iar angajamentele asumate de țara noastră în cadrul NATO sunt îndeplinite cu responsabilitate.

Vă mulțumesc pentru serviciul adus României și vă încurajez să vă desfășurați activitatea cu aceeași onoare, abnegație și curaj.

Vă doresc multă sănătate și succes în misiuni.

La mulți ani Aviației Române și Forțelor Aeriene!

La mulți ani, România!”