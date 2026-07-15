Ciprian Ciucu îl invită pe Grindeanu la el acasă. Vrea să-i arate, printre altele, unde stă

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, la sediul DNA. Sursa foto: Agerpres

Ciprian Ciucu îl invită pe Sorin Grindeanu în apartamentul său din Drumul Taberei pentru a-i arăta că nu și-a schimbat stilul de viață.

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a fost prezent în studioul B1 TV unde a vorbit despre acuzațiile pe care i le-a adus Sorin Grindeanu. Acesta a declarat că nu și-a schimbat stilul de viață după intrarea în politică și că locuiește în continuare într-un apartament de trei camere din Drumul Taberei, unde îl și invită pe șeful PSD.

„L-aș invita pe domnul Grindeanu la mine, în Drumul Taberei, fără să mă victimizez, într-un bloc comunist, la etajul 8, unde locuiesc într-un apartament de trei camere. Cred că sunt singurul primar de oraș mare, nu zic de capitală europeană, care trăiește într-un apartament de trei camere. Ei vor să mă portretizeze ca fiind șpăgar. Ei!

Apartamentul meu de trei camere nu se compară cu viloiul lui Grindeanu pe care l-am văzut în presă. E diferență mare. Eu pot să-mi justific fiecare leuț și dacă am fost în concediu în Portugalia, pe banii mei, din salariul meu, cu familia mea – că și aici m-au atacat foarte mult - am fost cu low cost. Nu mi-am schimbat stilul de viață.

M-am ținut cât am putut de departe de toate mizeriile posibile și în fiecare zi mi-am dedicat munca și activitatea... Nu mi-a stat niciodată capul la prostii. De ce sunt acum acuzat, vă dați seama, pentru mine este un șoc”, a spus Ciprian Ciucu.

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„Eu nu mi-am schimbat stilul de viață”

Ciprian Ciucu a declarat că nu și-a schimbat stilul de viață după intrarea în politică și că nu se regăsește în imaginea pe care alții încearcă să i-o atribuie.

„Acest om, unul dintre marii privilegiați ai acestui sistem - că este parte a sistemului, este definiția sistemului - tot scoate acest lucru în față.

Eu nu mă duc cu Air Nordis la Monaco. Am fost odată la Monaco în trecere, eram de curios, nu am fost să stau acolo, să merg pe iahturi, să-mi permit așa ceva. Nu sunt din filmul ăsta în care vor ei să mă bage. Sunt din alt film.

Eu nu mi-am schimbat stilul de viață de dinainte de politică. Tot cu familia mea trăiesc, tot în Drumul Taberei. Am multe responsabilități, am foarte mulți bani în pix, prin prisma funcției. Nu e ok ce face Sorin Grindeanu și nu i-aș fi dat acest răspuns dur, dacă nu-l vedeam pentru a doua oară insistând pe această temă”, a spus Ciprian Ciucu la B1 TV.

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