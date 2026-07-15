DIICOT, ironie tare la adresa ministrului Pîslaru privind perchezițiile la Casa de Pensii București și demiterea Alexandrei Zară

DIICOT. Sursa Foto: Agerpres

DIICOT l-a ironizat miercuri pe ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, după demiterea Alexandrei Zară de la conducerea Autorităţii pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, pe motiv că nu l-ar fi informat despre percheziţiile la azilele ilegale din Bihor.

DIICOT a postat miercuri un mesaj pe o rețea socială, în care îl ironizează pe ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru. Oficialul ar fi demis-o pe Alexandra Zară de la şefia Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, deoarece nu l-ar fi informat cu privire la percheziţiile efectuate la azilele ilegale din Bihor.

Ironia DIICOT la adresa ministrului Dragoș Pîslaru

"Azi suntem şi la Casa de Pensii; Scuze că nu am anunţat înainte", este mesajul DIICOT.

Pe 8 iulie, Alexandra Zară declara că motivul revocării sale din funcţie este că nu l-a informat pe ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, în legătură cu acţiunea din 30 iunie din judeţul Bihor a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

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Concret, ea precizat că organele de urmărire penală i-au cerut să păstreze confidenţialitatea în legătură cu această acţiune şi dacă l-ar fi informat pe ministru ar fi săvârşit o infracţiune.

Descinderi la Casa de Pensii București

DIICOT face miercuri percheziţii în biroul unui funcţionar de la Casa de Pensii Bucureşti, acuzat că face parte dintr-o grupare specializată în comiterea unor infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prin falsificarea datelor pentru emiterea deciziilor de pensionare pentru un număr de peste 860 de persoane.

Conform unor oficiali ai DIICOT, în dosar mai sunt implicaţi un expert judiciar şi un fost angajat ITM.

30 de percheziții sunt făcute, în total, în Capitală și mai multe județe

În total, sunt efectuate 30 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Teleorman, Constanţa, Giurgiu, Ialomiţa, Călăraşi şi Galaţi, la domiciliile mai multor persoane fizice, la sediile unor persoane juridice şi al unei instituţii publice, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, fals informatic, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii.