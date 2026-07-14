Carmen Brumă a încheiat un capitol important din viața ei. Anunțul făcut la 49 de ani: „Nu e prea târziu. E exact momentul potrivit!”

Carmen Brumă

„La 49 de ani, după 2 ani de școală, 26 de examene și bursă de merit, am absolvit Masterul de Nutriție și Siguranță Alimentară la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București. Am...

„La 49 de ani, după 2 ani de școală, 26 de examene și bursă de merit, am absolvit Masterul de Nutriție și Siguranță Alimentară la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București. Am câștigat o diplomă, dar mai ales structură, înțelegerea fundamentelor și încrederea că acesta este drumul meu. Cred cu tărie că investiția cea mai sigură e în tine. În mintea ta, în competențele tale, în curajul de a crește.

Iar ceea ce devii prin învățare nu îți poate lua nimeni! Nicio inteligență artificială nu poate înlocui experiența, discernământul și felul tău unic de a transforma cunoașterea în valoare. Nu e prea târziu. E exact momentul potrivit!”, a scris Carmen Brumă.

Masterul de Nutriție și Siguranță Alimentară la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București se adresează tuturor absolvenţilor cu diplomă de licenţă. Scopul acestui program este formarea continuă atât a nutriționiștilor și dieteticienilor, cât și a altor absolvenți din domeniul sănătății sau din alte domenii.

Programul de studiu are principal obiectiv perfecționarea specialiştilor necesari într-o varietate de compartimente din sectorul ocrotirii sănătăţii, al profilaxiei problemelor nutriționale tot mai frecvente în ultimele decenii.

Programul de studii masterale în ciclul II Bologna își propune, de asemenea, o aprofundare în domeniul studiilor de licenţă și o continuare a formării universitare în ciclul II Bologna.

Informațiile legate de nutriție și stiința alimentului sunt extrem de dinamice, activitatea de cercetare în domeniu este intensă, ceea ce generează necesitatea ca toți specialiștii să aibă acces și să se perfecționeze în mod continuu. Ȋn prezent, problemele nutriționale dobândesc valențe noi, iar cunoașterea și abordarea lor integrativă reprezintă un capital prețios în corectarea problemelor de sănătate, nu doar ponderale.

Planul de învăţământ propus are elemente comune cu cele ale programelor de studiu similare din ţară şi străinătate, cuprinzând atât noțiuni generale, cât și specifice: de la elemente de gastrotehnie, la noțiuni de nutriție a sportivului. Disciplinele studiate, teoretic şi practic, în cadrul acestui program de studiu sunt compatibile cu cele oferite pe plan european în acest domeniu.

Absolvenţii programului de studii universitare de master „Nutriţie şi Siguranţă Alimentară”, prin pregătire interdisciplinară, îşi vor putea desfăşura activitatea în diferite domenii, de la cercetare, la educație pentru sănătate sau activitate profilactică în comunitate.

Calificarea de consultant în nutriţie propusă prin acest master are o arie instituţională de aplicare extinsă și este acoperită de un COR de consultant nutriționist (COR 226504), astfel absolvenții vor putea profesa în:

• Servicii de consultanţă în unităţi de stat sau private cu caracter profilactic, baze de recuperare şi tratament;

• Instituţii de ocrotire şi asistenţă socială, precum şi unităţi de învăţământ, care desfășoară activităţi de

educaţie şi cercetare;

• Servicii de consultanţă şi activităţi de management al siguranţei alimentare în unităţile de alimentaţie

publică;

• Agenţii guvernamentale sau non-guvernamentale;

• Forme de organizare individuale care oferă consultanță pentru managementul nutrițional al omului sănătos.