Alex Stamate nu există? Dezvăluirea făcută de Laura Bălan despre personajul care a devenit viral / FOTO: captură video YouTube @reallyrux

Piesa „Alex Stamate”, lansată de Laura Bălan, a devenit una dintre cele mai distribuite melodii de pe TikTok și alte platforme sociale. Succesul ei a stârnit și o întrebare care a circulat intens în mediul online: cine este, de fapt, Alex Stamate?

După numeroase speculații și chiar persoane care au susținut că ele sunt personajul din melodie, artista a decis să lămurească situația. Invitată în emisiunea „Cine-i Janghina”, moderată de Really Rux, Laura Bălan a explicat că numele folosit în piesă nu aparține fostului iubit care i-a inspirat povestea.

Cântăreața a explicat că melodia pornește de la o experiență reală, însă unele detalii au fost adaptate pentru a servi firului narativ și pentru a proteja identitatea persoanelor implicate.

„Piesa se adresează femeilor care au trecut prin experiențe și s-au simțit mici, dar de fapt nu ele sunt cele care ar fi trebuit să se simtă mici și ar trebui să dedice piesa asta persoanei care ar trebui să se simtă mică, de fapt!

A fost o relație, dar după o lună după ce ne-am cunoscut am aflat de o vecină a lui. Nu era de la etajul 8, nu știu la ce etaj stătea, dar sună mai bine pentru firul narativ să dau un detaliu mai exact, dar într-adevăr o altă vecină care stă lângă el mi-a zis: Hei, știu că mai vii pe la el, dar am mai văzut și pe altcineva care vine pe la el. Oare ar fi o problemă?

Și inițial am ignorat, dar am venit din nou și am întâlnit-o iar pe doamna respectivă. I-am lăsat numărul de telefon și i-am zis că dacă mai vedeți ceva, mă anunțați și vin să înfruntăm situația.

M-a sunat, am luat un taxi, am venit și într-adevăr era cineva la el și aparent nici ea nu știa de existența mea, dar ea era iubita lui, de dinainte să mă cunoască pe mine. După ce am aflat asta nu am stat foarte mult la discuții”, a povestit Laura Bălan.

Artista a precizat că relația a fost una de scurtă durată și că a descoperit ulterior că bărbatul avea deja o iubită. Totodată, ea a confirmat că unele detalii din versurile melodiei, inclusiv referirea la „vecina de la etajul 8”, au fost introduse pentru efect artistic.

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De unde a apărut numele Alex Stamate?

Laura Bălan a explicat că numele care a devenit viral nu are legătură cu identitatea fostului partener și a fost ales spontan.

„A fost o inspirație de moment, nu știu de unde a venit. Mi s-a părut că sună bine și asta a rămas”, a spus cântăreața.

Prin această dezvăluire, artista a confirmat că identitatea fostului iubit rămâne necunoscută, iar Alex Stamate este doar personajul principal al poveștii din melodie.

Laura Bălan a mai povestit că și-a cunoscut fostul iubit pe Instagram și că, la început, relația părea să evolueze normal. După aproximativ o lună, a aflat că acesta avea deja o relație și că ea nu știa că devenise cealaltă femeie. Experiența personală a stat la baza melodiei care a devenit virală și a generat mii de reacții pe rețelele sociale, în special din partea femeilor care s-au regăsit în poveste.

Artista spune că succesul piesei a fost apreciat și de familia sa.

„Părinții mei, când le-am arătat piesa, mi-au zis că e cea mai buna piesă pe care ai făcut-o”, a mai spus Laura Bălan.