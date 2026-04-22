Mihaela Rădulescu, noi imagini din intimitate cu Felix Baumgartner. Dorul care nu trece, la aproape un an de la moartea lui

La aproape un an de la moartea lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu continuă să își exprime public dorul și dragostea pentru bărbatul alături de care a trăit o relație intensă. În urmă cu două zile, când sportivul ar fi împlinit 57 de ani, vedeta a ales să marcheze momentul printr-o serie de imagini și mesaje din intimitatea casei lor.

Fotografiile publicate surprind momente simple, dar pline de semnificație: cadre din bucătărie, din dormitor sau din viața de zi cu zi, acolo unde relația lor s-a construit departe de ochii publicului.

„Timp de 8 luni nu mi s-a permis să mă întorc acasă, în bucătăria mea, unde Felix mi-a făcut o mie de poze... Când găteam pentru el, luam mereu desertul în dormitor. Nu știi niciodată ce îl aprinde pe bărbatul care te iubește”, a scris vedeta pe rețelele sociale.

Dragoste și planuri de viitor

Mesajele Mihaelei Rădulescu dezvăluie nu doar dorul, ci și planurile pe care cei doi le aveau împreună. Relația lor, începută în urmă cu mai mulți ani, a fost una stabilă, marcată de proiecte comune și dorința de a îmbătrâni împreună.

Într-un alt videoclip publicat, Felix Baumgartner apare alături de pisica lor, Cinnamon, un detaliu care subliniază viața de familie pe care și-o construiseră.

„Cealaltă casă, sus la munte, cea în care voiam să îmbătrânim împreună”, a mărturisit vedeta, evocând visurile rămase neîmplinite.

Un an fără Felix Baumgartner

În luna iulie se va împlini un an de la moartea parașutistului austriac, iar pentru Mihaela Rădulescu perioada rămâne extrem de dificilă. Postările recente arată că durerea nu s-a diminuat, ci s-a transformat într-un proces continuu de rememorare și omagiere.

Vedeta a explicat că abia recent a reușit să revină în locurile care îi amintesc de viața alături de el, ceea ce a amplificat emoțiile și dorul.

Controverse și reacții publice

În același timp, Mihaela Rădulescu a fost în centrul unor controverse legate de relația cu familia lui Felix Baumgartner. Au apărut informații potrivit cărora vedeta ar fi fost umilită de părinții acestuia, dar ea a respins ferm speculațiile.

Mai mult, a negat că ar fi avut vreun interes material, precizând că nu și-a dorit nimic din averea sportivului. Potrivit unor surse, la familia lui Baumgartner s-ar afla inclusiv un cadou pe care acesta îl pregătise pentru ziua ei de naștere.

Dorul care rămâne

Mesajele publicate de Mihaela Rădulescu au stârnit un val de reacții din partea fanilor, care i-au transmis gânduri de susținere. Povestea de dragoste dintre ea și Felix Baumgartner rămâne una dintre cele mai intense și mediatizate din ultimii ani, iar imaginile din intimitate confirmă legătura profundă dintre cei doi.

La aproape un an de la pierdere, vedeta continuă să trăiască prin amintiri și să își exprime public iubirea pentru cel care i-a fost partener de viață.