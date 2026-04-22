Mihaela Rădulescu, noi imagini din intimitate cu Felix Baumgartner. Dorul care nu trece, la aproape un an de la moartea lui

Data actualizării: 20:11 22 Apr 2026 | Data publicării: 20:09 22 Apr 2026

Autor: Alexandra Curtache

Felix și Mihaela

Mihaela Rădulescu a publicat imagini emoționante din viața alături de Felix Baumgartner, chiar în perioada în care acesta ar fi împlinit 57 de ani. La aproape un an de la dispariția lui, vedeta mărturisește că dorul rămâne la fel de puternic.

La aproape un an de la moartea lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu continuă să își exprime public dorul și dragostea pentru bărbatul alături de care a trăit o relație intensă. În urmă cu două zile, când sportivul ar fi împlinit 57 de ani, vedeta a ales să marcheze momentul printr-o serie de imagini și mesaje din intimitatea casei lor.

Fotografiile publicate surprind momente simple, dar pline de semnificație: cadre din bucătărie, din dormitor sau din viața de zi cu zi, acolo unde relația lor s-a construit departe de ochii publicului.

„Timp de 8 luni nu mi s-a permis să mă întorc acasă, în bucătăria mea, unde Felix mi-a făcut o mie de poze... Când găteam pentru el, luam mereu desertul în dormitor. Nu știi niciodată ce îl aprinde pe bărbatul care te iubește”, a scris vedeta pe rețelele sociale.

Citește și: Mihaela Rădulescu, revenită în România după patru luni de la pierderea lui Felix Baumgartner VIDEO

Dragoste și planuri de viitor

Mesajele Mihaelei Rădulescu dezvăluie nu doar dorul, ci și planurile pe care cei doi le aveau împreună. Relația lor, începută în urmă cu mai mulți ani, a fost una stabilă, marcată de proiecte comune și dorința de a îmbătrâni împreună.

Într-un alt videoclip publicat, Felix Baumgartner apare alături de pisica lor, Cinnamon, un detaliu care subliniază viața de familie pe care și-o construiseră.

„Cealaltă casă, sus la munte, cea în care voiam să îmbătrânim împreună”, a mărturisit vedeta, evocând visurile rămase neîmplinite.

Un an fără Felix Baumgartner

În luna iulie se va împlini un an de la moartea parașutistului austriac, iar pentru Mihaela Rădulescu perioada rămâne extrem de dificilă. Postările recente arată că durerea nu s-a diminuat, ci s-a transformat într-un proces continuu de rememorare și omagiere.

Vedeta a explicat că abia recent a reușit să revină în locurile care îi amintesc de viața alături de el, ceea ce a amplificat emoțiile și dorul.

Mihaela Rădulescu, noi imagini din intimitate cu Felix Baumgartner. Dorul care nu trece, la aproape un an de la moartea lui / Foto: Instagram

Controverse și reacții publice

În același timp, Mihaela Rădulescu a fost în centrul unor controverse legate de relația cu familia lui Felix Baumgartner. Au apărut informații potrivit cărora vedeta ar fi fost umilită de părinții acestuia, dar ea a respins ferm speculațiile.

Mai mult, a negat că ar fi avut vreun interes material, precizând că nu și-a dorit nimic din averea sportivului. Potrivit unor surse, la familia lui Baumgartner s-ar afla inclusiv un cadou pe care acesta îl pregătise pentru ziua ei de naștere.

Dorul care rămâne

Mesajele publicate de Mihaela Rădulescu au stârnit un val de reacții din partea fanilor, care i-au transmis gânduri de susținere. Povestea de dragoste dintre ea și Felix Baumgartner rămâne una dintre cele mai intense și mediatizate din ultimii ani, iar imaginile din intimitate confirmă legătura profundă dintre cei doi.

La aproape un an de la pierdere, vedeta continuă să trăiască prin amintiri și să își exprime public iubirea pentru cel care i-a fost partener de viață.

Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
CNAS pregătește eliminarea plafoanelor pentru analizele de laborator. Ce trebuie să știe românii / video
Publicat acum 9 minute
Cum să combini alimentele pentru a le spori beneficiile lor pentru sănătate
Publicat acum 13 minute
Ilie Bolojan vine cu cifrele momentului: Ar fi păcat să ne întoarcem de unde am plecat
Publicat acum 41 minute
Dezvăluiri despre misteriosul agent „M“ al Mossadului, mort în 2023: A combinat creativitatea, viclenia și tehnologia pentru succesul împotriva Iranului
Publicat acum 49 minute
Prioritatea viitorului guvern ungar: Ce promite echipa lui Peter Magyar înainte de preluarea mandatului
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 16 minute
PSD a ieșit de la consultări. Propunerea făcută de Sorin Grindeanu la Cotroceni
Publicat acum 9 ore si 55 minute
Mutarea lui Sorin Grindeanu după consultările de la Cotroceni
Publicat acum 10 ore si 33 minute
Aterizare de urgență pe Aeroportul Otopeni, după ce un celebru artist a murit la bordul unui avion Pegasus - FOTO
Publicat acum 8 ore si 6 minute
Cine va prelua portofoliile miniștrilor PSD demisionari. Propunerile lui Ilie Bolojan - Surse/ Reacția Guvernului - UPDATE
Publicat acum 2 ore si 31 minute
Nicușor Dan, anunțurile zilei, după consultările cu PSD, PNL, USR și UDMR: Calm și vom trece prin asta / video
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
