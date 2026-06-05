Premierul Bulgariei, mesaj ferm privitor la extinderea Uniunii Europene

Prim-ministrul Bulgariei, Rumen Radev, a declarat că nu trebuie făcut niciun compromis în privinţa principiului conform căruia integrarea unor noi ţări în Uniunea Europeană trebuie să se bazeze pe merit, scrie Agerpres.

"O opţiune ar fi să facem compromisuri în ceea ce priveşte criteriile fundamentale de aderare, însă acest lucru ar însemna ulterior importarea unor probleme. Noi propunem cealaltă abordare - aderarea bazată pe merit real şi contribuţie efectivă", le-a declarat Radev jurnaliştilor vineri, la Tivat, în Muntenegru, înaintea Summitului UE-Balcanii de Vest, care se desfăşoară în staţiunea de pe litoralul Adriaticii.

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Exinderea UE, doar pe bază de reforme

Radev a afirmat că Bulgaria poate oferi un sprijin semnificativ, deoarece a acumulat o experienţă considerabilă. "Putem sprijini instituţiile acestor ţări pentru ca ele să avanseze mai rapid pe calea lor europeană, însă procesul trebuie să fie sustenabil şi ireversibil", a spus prim-ministrul.

El a subliniat că extinderea Uniunii Europene necesită reforme profunde în domeniile justiţiei, statului de drept, drepturilor omului şi dezvoltării relaţiilor de bună vecinătate.

"Poziţia noastră este că nu trebuie să importăm în Uniunea Europeană probleme politice şi istorice moştenite şi vom continua să susţinem această poziţie", a accentuat el. Radev a declarat că Bulgaria salută progresele realizate de gazdele din Muntenegru şi apreciază în mod deosebit eforturile depuse de Albania pentru a avansa către aderare.

"Ne dorim, de asemenea, ca şi celelalte ţări să depună aceleaşi eforturi pentru a obţine rezultate similare", a adăugat premierul. El a evidenţiat faptul că Bulgaria a fost întotdeauna una dintre principalele forţe motrice ale procesului de extindere şi integrare a Balcanilor de Vest.

"Considerăm că aceasta este o investiţie în securitatea noastră şi contribuie la extinderea spaţiului european comun de stabilitate şi prosperitate", a spus el. "Nu ne putem permite să facem compromisuri cu privire la criteriile de aderare de la Copenhaga din cauza situaţiei geopolitice complexe. Dacă ascundem acum aceste probleme prin metode artificiale şi în grabă, ele vor reapărea peste ani în interiorul familiei europene. Nu vom permite acest lucru", a adăugat Radev.

Tema Summitului UE-Balcanii de Vest este "Prosperitatea şi stabilitatea comună a Uniunii Europene şi a Balcanilor de Vest". Evenimentul reuneşte liderii Uniunii Europene şi ai ţărilor din Balcanii de Vest. Reuniunea este prezidată de Antonio Costa şi găzduită de preşedintele Muntenegrului, Jakov Milatovic.

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