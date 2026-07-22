Tânăr din Alba, mandat european de arestare pentru trafic de migranți. Curtea de Apel a decis arestul la domiciliu

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Un tânăr de 28 de ani din Zlatna, urmărit de autoritățile din Grecia pentru trafic de migranți, a fost plasat în arest la domiciliu de Curtea de Apel Alba Iulia.

Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a dispus, miercuri, măsura provizorie a arestului la domiciliu pentru un tânăr din Zlatna, pe numele căruia a fost emis de către autorităţile judiciare din Grecia un mandat european de arestare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de migranţi.

"Respinge propunerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia de luare a măsurii arestării provizorii faţă de persoana solicitată (...). (...) ia faţă de persoana solicitată (...) măsura provizorie a arestului la domiciliu pe o perioadă de 15 zile, începând cu data de 22.07.2026 şi până la data de 05.08.2026, ora 24.00. (...). Desemnează Poliţia Zlatna ca organ de supraveghere a persoanei solicitate", se arată în soluţia instanţei publicată, miercuri, pe portalul CA Alba Iulia.

Anterior, tot miercuri, instanţa a amânat pentru 3 august cauza în vederea depunerii mandatului european de arestare tradus în limba română.

Săvârşirea infracţiunii de trafic de migranţi

"La data de 21 iulie 2026, poliţiştii din oraşul Zlatna au depistat, pe raza oraşului, un bărbat, în vârstă de 28 ani, din oraşul Zlatna, pe numele căruia a fost emis de către autorităţile judiciare din Grecia un mandat european de arestare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de migranţi. Acesta a fost prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, care a dispus reţinerea bărbatului, în vârstă de 28 de ani, pentru o perioadă de 24 de ore", a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba.

Pentru depistarea acestuia, poliţiştii au beneficiat de date şi informaţii suplimentare, obţinute prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională - Inspectoratul General al Poliţiei Române, conform Agerpres.

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