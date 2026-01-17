€ 5.0894
Rețea de trafic de migranți, destructurată la Timișoara. Probe distruse în timpul intervenției
Data publicării: 11:45 17 Ian 2026

Rețea de trafic de migranți, destructurată la Timișoara. Probe distruse în timpul intervenției
Autor: Mihai Ciobanu

Sursa foto: Freepik - Poliție

Doi cetăţeni străini arestaţi preventiv pentru trafic de migranţi, în urma unei acţiuni a poliţiştilor de frontieră din Timişoara.

 

În data de 16.01.2025, poliţiştii de frontieră ai Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara - Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timiş au depistat şi oprit în trafic, în municipiu Timişoara, două persoane - un cetăţean afgan şi un cetăţean român - pe numele cărora existau mandate de aducere în calitate de suspecţi într-un dosar penal. În timpul acţiunii cele două persoane nu s-au supus somaţiilor legale ale poliţiştilor de frontieră, iar una dintre persoane, respectiv cetăţeanul afgan, a fost necooperant şi a manifestat un comportament violent procedând la distrugerea unor mijloace de probă.

Ulterior, poliţiştii de frontieră au procedat la imobilizarea acestora şi conducerea la sediu ITPF Timişoara pentru efectuarea verificărilor, informează Poliţia de Frontieră Timişoara.

Activităţi de racolare, îndrumare, călăuzire, adăpostire şi transport a unor migranţi

În urma acestora s-a stabilit faptul că, în perioada noiembrie 2025 - ianuarie 2026, cetăţeanul afgan şi cel român, împreună cu cei doi cetăţeni pakistanezi arestaţi în data de 15.01.2026, ar fi desfăşurat activităţi de racolare, îndrumare, călăuzire, adăpostire şi transport a unor migranţi, în scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat.

Astfel, în data de 17 ianuarie 2026, poliţiştii de frontieră ai Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara - Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timiş, sub coordonare procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş au pus în aplicare 2 mandate de percheziţie domiciliară pe raza judeţului Timiş, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de trafic de migranţi pentru a obţine direct sau indirect un folos material.În cadrul cercetărilor privind persoanele implicate în activitatea de migraţie ilegală, faţă de cetăţeanul afgan şi român, organele de cercetare penală au emis ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore şi acestea urmează a fi prezentate în faţa judecătorului de Drepturi şi Libertăţi din cadrul Tribunalului Timiş, cu propunerea de arestare preventivă. Cercetările sunt continuate de poliţiştii de frontieră din cadrul ITPF Timişoara - STPF Timis, sub coordonarea procurorului de caz pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de migranţi şi distrugere de probe.

La finalizarea verificărilor urmează să fie dispuse măsurile legale în consecinţă.Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

migranti
