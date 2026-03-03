Daune pentru Amazon: Iranul a lovit centrele de date ale companiei din Orientul Mijlociu

Amazon Web Service declară că se confruntă cu „întreruperi continue ale serviciilor” în Orientul Mijlociu, după ce compania a susținut că trei dintre centrele sale de date au fost afectate de atacurile cu drone, scrie SkyNews.

Într-o actualizare de pe site-ul său web, AWS a declarat că două facilități din Emiratele Arabe Unite au fost „direct lovite”, în timp ce „un atac cu drone în imediata apropiere” a unui amplasament din Bahrain a provocat pagube.

„Aceste atacuri au provocat daune structurale, au perturbat furnizarea de energie electrică infrastructurii noastre și, în unele cazuri, au necesitat activități de stingere a incendiilor care au dus la daune suplimentare provocate de apă”, a adăugat AWS.

Compania a declarat că lucrează pentru a restabili serviciul complet, dar a recunoscut că recuperarea va fi probabil „prelungită, având în vedere natura daunelor fizice implicate”.