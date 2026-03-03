Daune pentru Amazon: Iranul a lovit centrele de date ale companiei din Orientul Mijlociu

Atacurile Iranului din Orientul Mijlociu au cauzat „întreruperi continue ale serviciilor” la centrele de date ale companiei Amazon.
Amazon Web Service declară că se confruntă cu „întreruperi continue ale serviciilor” în Orientul Mijlociu, după ce compania a susținut că trei dintre centrele sale de date au fost afectate de atacurile cu drone, scrie SkyNews.
Într-o actualizare de pe site-ul său web, AWS a declarat că două facilități din Emiratele Arabe Unite au fost „direct lovite”, în timp ce „un atac cu drone în imediata apropiere” a unui amplasament din Bahrain a provocat pagube.
CITEȘTE ȘI - Imagini emoționante cu o femeie-pilot care a reușit să se catapulteze din avion când acesta a fost lovit / video viral
„Aceste atacuri au provocat daune structurale, au perturbat furnizarea de energie electrică infrastructurii noastre și, în unele cazuri, au necesitat activități de stingere a incendiilor care au dus la daune suplimentare provocate de apă”, a adăugat AWS.
Compania a declarat că lucrează pentru a restabili serviciul complet, dar a recunoscut că recuperarea va fi probabil „prelungită, având în vedere natura daunelor fizice implicate”.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci