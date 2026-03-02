Șeful Pentagonului, detalii despre misiunea militară împotriva Iranului: Este extrem de concentrată, limitată în timp, iar scenariul trupelor pe teren rămâne deschis

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a oferit detalii despre misiunea militară împotriva Iranului. Ele au fost prezentate luni după masă, într-un moment în care ofensiva comună a Statelor Unite și Israelului a ajuns la a treia zi. Potrivit secretarului american al Apărării, acțiunea militară a SUA are obiective precise și nu este gândită ca un conflict de durată.

Mesajul transmis de la Washington a fost direct: operațiunea vizează capacitățile militare ale Iranului și infrastructura de securitate, cu scopul declarat de a împiedica Teheranul să ajungă la arme nucleare.

„Distrugeți rachetele iraniene, distrugeți producția de rachete a Iranului, distrugeți marina lor și alte infrastructuri de securitate, iar ei nu vor avea niciodată arme nucleare”, a spus Hegseth.

Alături de Hegseth s-a aflat și șeful Statului Major Interarme al SUA, generalul Dan Caine.

Misiunea militară împotriva Iranului: fără termen fix, dar „nu va fi fără sfârșit”

Întrebat cât va dura intervenția, șeful Pentagonului nu a indicat o dată clară. A insistat, totuși, că nu se repetă scenariile conflictelor prelungite din trecut.

„Acesta nu este Irakul. Nu este o operațiune fără sfârșit. Am fost acolo în ambele cazuri - generația noastră știe mai bine, iar președintele știe și el. El a catalogat ca fiind stupizi ultimii 20 de ani de războaie de construire a națiunilor și are dreptate. Aceasta este exact opusul. Această operațiune este o misiune clară, devastatoare, decisivă: distrugerea amenințării rachetelor, distrugerea marinei, fără arme nucleare”, a spus acesta.

Hegseth a precizat că, în acest moment, nu există militari americani desfășurați pe teritoriul Iranului. Totodată, a evitat să traseze linii roșii pentru etapele următoare și a spus că nu va „intra în speculații despre ce vom face sau nu vom face” în viitor, lăsând scenariul „trupe la sol” pe masă. Cu alte cuvinte, scenariul trupelor pe teren rămâne deschis.

Pierderi americane și incidente în Kuwait

În același briefing, Pentagonul a confirmat moartea unui al patrulea militar american în cadrul operațiunii, după ce, în weekend, fuseseră anunțate alte trei decese în Kuwait. Potrivit lui Hegseth, cei patru au murit după ce un centru de comandă tactic a fost lovit.

Tot luni, United States Central Command a transmis că trei avioane americane F-15 au fost doborâte de forțele din Kuwait, într-un incident catalogat drept „foc prietenesc” (nr. eroare tehnică în care avioanele americane au fost confundate cu cele iraniene). Echipajele au scăpat nevătămate. În paralel, la Ambasada SUA din Kuwait a fost observat fum, după un aparent atac cu rachete lansate din Iran.

Generalul Caine a avertizat că evaluarea completă a pagubelor va dura: „va fi nevoie de ceva timp pentru a realiza o evaluare a pagubelor de luptă, iar acțiunea pe care o va face CENTCOM va ține cont de aceste lucruri”.

Bilanțul victimelor și poziția Casei Albe

Datele provizorii arată un bilanț ridicat. În Israel au fost raportate cel puțin 11 persoane ucise. Semiluna Roșie iraniană vorbește despre 555 de morți în Iran.

Președintele Donald Trump a declarat duminică faptul că operațiunea comună va continua „până când toate obiectivele noastre vor fi atinse”. În opinia sa, acest lucru ar putea însemna „patru săptămâni sau mai puțin”, cu mențiunea că nu sunt excluse noi pierderi în rândul militarilor americani.

Ofensiva lansată în weekend de SUA și Israel a inclus lovirea complexului liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, din Teheran, care a fost ucis.

Acuzațiile aduse Iranului

Luni, șeful Pentagonului a pus responsabilitatea declanșării conflictului pe seama Teheranului. El a invocat „urmărirea încăpățânată și evidentă a obținerii armelor nucleare”, dar și „atacarea rutelor maritime comerciale globale”.

„Iranul avea o armă convențională îndreptată spre capul nostru în timp ce încerca să ne mintă că nu urmează drumul către o bombă nucleară”, a completat acesta, potrivit CBS News.

CITEȘTE ȘI: Cele mai sigure țări în care să mergi dacă izbucnește al treilea război mondial

