Blocada strâmtorii Hormuz, act de război. Iranul se autodistruge 
Data actualizării: 20:53 01 Mar 2026 | Data publicării: 20:38 01 Mar 2026

Blocada strâmtorii Hormuz, act de război. Iranul se autodistruge 

vapor Vas cargo. Foto: Freepik.com

Iranul va fi confruntat cu riposta militară a țărilor Golfului, dacă încearcă să închidă strâmtoarea Hormuz.

Iranul va fi confruntat cu riposta militară a țărilor Golfului, dacă încearcă să închidă strâmtoarea Hormuz, ”coridorul energetic” prin care circulă 20% din petrolul consumat la nivel mondial.

Blocada este un act de război, iar Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweitul și Qatarul vor răspunde, declarând război Iranului, consideră contraamiralul (r.) Constantin Ciorobea. Rachetele lansate de Teheran ca ripostă la operațiunea Epic Fury au lovit obiective militare și civile din Dubai, Riad și Doha, dar efectul nu este favorabil Iranului. Atacurile vor apropia aceste țări, permițând cooperarea cu SUA și între ele. Multe dintre aceste țări operează sisteme de apărare aeriană achiziționate din SUA. În plus, EAU și Israel au normalizat relațiile, ceea ce înseamnă că vor beneficia și de expertiza israeliană.

Atacul Irakului asupra Arabiei Saudite a avut loc după ce Irakul invadase deja Kuweitul în 1990. Invazia irakiană a determinat SUA să formeze o coaliție uriașă pentru a apăra Arabia Saudită și Golful. Apoi, SUA și celelalte forțe au alungat Irak din Kuweit. Alianța strânsă a Americii cu multe state din Golf își are originile în acel război.

Astăzi, Iranul este cel care atacă aceste țări din Golf. Iranul desfășoară o parte din războiul său cu SUA asupra Israelului prin lovirea Bahrainului. Arabia Saudită a intrat, deja, în conflictul din Golful Persic, prințul moștenitor Mohammed Bin Salman autorizând lovituri împotriva Iranului, după ce atacurile iraniene au vizat inclusiv teritoriul saudit.

La punctul cel mai îngust, strâmtoarea Hormuz are circa 33 km, iar culoarele de navigație sunt foarte strânse, lucruri care fac zona vulnerabilă la orice incident sau blocaj. 

stramtoarea hormuz
iran
razboi
