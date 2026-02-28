Cum își numesc SUA și Israel loviturile împotriva Iranului: 2 nume simbolice

SUA și Israel au anunțat numele operațiunilor lansate împotriva Iranului, în contextul noii serii de lovituri desfășurate sâmbătă dimineață.

Departamentul Apărării al SUA a denumit campania comună a Washingtonului și a Israelului "Operation Epic Fury", tradus ca "Operațiunea Furia Epică". Pentagonul a publicat denumirea pe platforma X, într-un mesaj însoțit de steagul Statelor Unite: "OPERATION EPIC FURY".

Noua operațiune vine după precedentul atac american asupra instalațiilor nucleare iraniene de anul trecut, care a purtat numele "Operation Midnight Hammer", tradus ca "Operațiunea Ciocanul de la Miezul Nopții".

La rândul său, Israelul a anunțat că operațiunea sa împotriva Iranului se numește "Răgetul leului", potrivit biroului premierului Benjamin Netanyahu.

Denumirea continuă seria de nume simbolice folosite de autoritățile israeliene, după ce ofensiva de 12 zile din luna iunie a fost numită "Ridicarea leului”.

Potrivit unei surse israeliene citate de CNN, Israelul se pregătește pentru câteva zile de lovituri asupra Iranului, iar operațiunea ar putea continua "chiar mai mult, dacă va fi necesar”.

Și armata americană se pregătește pentru mai multe zile de atacuri, au declarat anterior două surse americane. În același timp, președintele Donald Trump a afirmat că "loviturile sunt masive și în desfășurare".