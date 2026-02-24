Rusia deschide o anchetă împotriva fondatorului Telegram. De ce e acuzat Pavel Durov

Rusia a deschis o anchetă penală împotriva fondatorului Telegram, Pavel Durov, sub suspiciunea de „complicitate la activități teroriste”, escaladând astfel și mai mult confictul dintre Kremlin și aplicația de mesagerie utilizată pe scară largă.

Rusia: Aplicația Telegram, compromisă de serviciile secrete occidentale și ucrainene

Ziarul de stat rus Rossiyskaya Gazeta și preluat de The Guardian a relatat, marți, 24 februarie, că a fost deschis un dosar „pe baza materialelor de la Serviciului de Securitate al Rusiei (FSB)”, care acuză aplicația că este compromisă de serviciile secrete occidentale și ucrainene.

La începutul acestei luni, Moscova a anunțat că va încetini traficul Telegram din cauza a ceea ce a numit a fi încălcări multiple, în timp ce Kremlinul încearcă să orienteze zeci de milioane de utilizatori ruși către o alternativă controlată de stat, cunoscută sub numele de MAX. Strategia face parte din eforturile Kremlinului de a construi un „internet suveran”, un spațiu online strict controlat de stat.

Întrebat despre ancheta asupra lui Durov, care locuiește în străinătate, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că autoritățile au identificat materiale pe Telegram care ar putea „reprezenta o amenințare” pentru Rusia. „Au fost înregistrate un număr mare de încălcări și lipsa de disponibilitate a administrației Telegram de a coopera cu autoritățile noastre”, a declarat Peskov. „Autoritățile noastre relevante iau măsurile pe care le consideră adecvate”, a mai spus el, marți.

Oficiali ai Rusiei susțin că aplicația Telegram a fost folosită în 13 presupuse operațiuni ucrainene care vizau ofițeri militari ruși de rang înalt, precum și în zeci de mii de atentate cu bombă, incendii și crime de la începutul războiului. În ciuda presiunilor, Moscova nu a blocat complet Telegram din cauza utilizării sale pe scară largă în rândul civililor și oficialilor și a rolului său de instrument de comunicare în prima linie.

Oficialii ruși au indicat că ar fi dispuși să permită continuarea funcționării Telegram dacă respectă legislația rusă, ceea ce, susțin activiștii pentru drepturile omului, ar însemna acordarea accesului la chat-uri private și eliminarea canalelor opoziției.

Pavel Durov, de 12 ani în afara Rusiei

Fondatorul aplicației are de mult timp o relație complicată cu Moscova. Durov, în vârstă de 42 de ani, a părăsit Rusia în 2014 după ce și-a vândut prima companie, VK, adesea descrisă ca o versiune rusească a Facebook, în urma presiunilor din partea autorităților. El a înființat Telegram în Dubai, unde locuiește acum și deține cetățenia Emiratelor Arabe Unite și a Franței.

Autoritățile ruse au încercat să blocheze Telegram în 2018, dar nu au reușit. Însă acțiunile Rusiei de a reprima rețelele de socializare și mediul online implică și o atenție sporită asupra platformei Telegram. Rusia a blocat WhatsApp, Facebook și YouTube, ceea ce a dus la o creștere a descărcărilor de VPN în rândul utilizatorilor ruși.

Până în acest moment, Durov nu a comentat ancheta.

La începutul acestei luni, el a criticat public măsurile luate de Moscova, comparându-le cu încercările Iranului de a restricționa platforma. Miliardarul din domeniul tehnologiei s-a confruntat, de asemenea, cu criticile autorităților occidentale, care au criticat ceea ce au numit a fi o gestionare slabă a conținutului aplicației.

În august 2025, Durov a fost reținut timp de trei zile în Franța în timpul unei anchete privind infracțiuni legate de Telegram, inclusiv circulația de materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor, trafic de droguri și tranzacții frauduloase.

