Afacerea Epstein: Peter Mandelson, fostul ambasador britanic în SUA, a fost arestat

Mandelson, în vârstă de 72 de ani, a fost demis în septembrie din cea mai prestigioasă funcție din serviciul diplomatic britanic, după ce legăturile sale strânse cu Jeffrey Epstein au început să devină clare.

Poliția a lansat la începutul lunii februarie o anchetă penală asupra lui Mandelson, după ce guvernul premierului Keir Starmer a pus la dispoziția poliției conversațiile dintre fostul ambasador și Epstein.

'Ofițerii au arestat un bărbat în vârstă de 72 de ani suspectat de abatere disciplinară într-o funcție publică', a declarat poliția londoneză într-un comunicat referitor la o anchetă asupra unui fost ministru al guvernului britanic.

Emailurile dintre Mandelson și Epstein, publicate de Departamentul de Justiție al SUA la sfârșitul lunii ianuarie, au arătat că cei doi bărbați aveau o relație mai strânsă decât se știa public, iar Mandelson i-a oferit informații finanțatorului american pe când era ministru în guvernul fostului premier Gordon Brown.

Mandelson, care a demisionat luna aceasta din Partidul Laburist al lui Starmer și a renunțat la mandatul său de parlamentar, a declarat anterior că regretă profund asocierea sa cu Epstein, însă nu a făcut declarații publice și nici nu a răspuns la mesaje pentru a comenta în legătură cu cele mai recente dezvăluiri, precizează Agerpres.