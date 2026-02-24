€ 5.0968
Data publicării: 08:50 24 Feb 2026

Afacerea Epstein: Peter Mandelson, fostul ambasador britanic în SUA, a fost arestat
Autor: Crişan Andreescu

Mandelson

Peter Mandelson, fostul ambasador al Regatului Unit în SUA, a fost arestat, luni, fiind suspectat de abatere disciplinară într-o funcție publică, în urma dezvăluirilor privind legăturile sale cu Jeffrey Epstein.

Mandelson, în vârstă de 72 de ani, a fost demis în septembrie din cea mai prestigioasă funcție din serviciul diplomatic britanic, după ce legăturile sale strânse cu Jeffrey Epstein au început să devină clare.

Poliția a lansat la începutul lunii februarie o anchetă penală asupra lui Mandelson, după ce guvernul premierului Keir Starmer a pus la dispoziția poliției conversațiile dintre fostul ambasador și Epstein.

'Ofițerii au arestat un bărbat în vârstă de 72 de ani suspectat de abatere disciplinară într-o funcție publică', a declarat poliția londoneză într-un comunicat referitor la o anchetă asupra unui fost ministru al guvernului britanic.

Vezi și: Scandalul Epstein: Keir Starmer, forțat să demisioneze / Replică din Downing Street

Emailurile dintre Mandelson și Epstein, publicate de Departamentul de Justiție al SUA la sfârșitul lunii ianuarie, au arătat că cei doi bărbați aveau o relație mai strânsă decât se știa public, iar Mandelson i-a oferit informații finanțatorului american pe când era ministru în guvernul fostului premier Gordon Brown.

Mandelson, care a demisionat luna aceasta din Partidul Laburist al lui Starmer și a renunțat la mandatul său de parlamentar, a declarat anterior că regretă profund asocierea sa cu Epstein, însă nu a făcut declarații publice și nici nu a răspuns la mesaje pentru a comenta în legătură cu cele mai recente dezvăluiri, precizează Agerpres.

