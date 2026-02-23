Kim Jong Un, liderul nord-coreean, reales  la conducerea Partidului Muncitorilor (KCNA)

Această decizie a fost luată în conformitate cu voința de neclintit și dorința unanimă a tuturor delegaților prezenți la congres, potrivit KCNA.

Congresul, care are loc în mod normal la fiecare cinci ani, este cea mai importantă adunare a partidului, un eveniment politic major care tradițional consolidează autoritatea regimului și poate servi drept platformă pentru a anunța schimbări de politică sau remanieri ale conducerii.

De la congresul precedent din 2021, Coreea de Nord a continuat să își dezvolte arsenalul nuclear și a efectuat multiple teste cu rachete balistice intercontinentale, încălcând interdicțiile Consiliului de Securitate al ONU.

Coreea de Nord este supusă mai multor serii de sancțiuni din cauza programelor sale de arme nucleare. De ani de zile, economia nord-coreeană este muribundă, iar penuria de alimente este cronică, potrivit Agerpres.