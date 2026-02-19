€ 5.0956
Stiri

DCNews Stiri Prima imagine de la Consiliul pentru Pace. Cum arată podiumul unde Trump îi așează pe membri și pe observatori / foto în articol
Data publicării: 14:48 19 Feb 2026

Prima imagine de la Consiliul pentru Pace. Cum arată podiumul unde Trump îi așează pe membri și pe observatori / foto în articol
Autor: Ioan-Radu Gava

donald trump sua consiliul pentru pace Președintele american Donald Trump. În plan secund, Consiliul pentru Pace (Board of Peace). Sursa foto: Agerpres

Joi, 19 februarie 2025, la Washington D.C., Statele Unite ale Americii, are loc prima reuniune a Consiliului pentru Pace, la care participă și Nicușor Dan.

Jurnalista Hiba Nasr, jurnalistă la Asharq News la Washington D.C., a publicat pe X o primă imagine de la prima reuniune a Consiliului pentru Pace. Potrivit acesteia, ședința Consiliului pentru Pace este programată să înceapă la ora 09:00, iar președintele Donald Trump va rosti discursul de deschidere. 

Hiba Nasr mai precizează că printre vorbitori se vor afla J.D. Vance, Marco Rubio, Jared Kushner, Steve Witkoff, Nikolai Mladenov și Tony Blair.

După cum se poate observa în imagine, podiumul este împărțit în trei secțiuni. Cea centrală are cinci locuri și un pupitru, iar cele laterale au 20, respectiv 21 de locuri. În fața podiumului se poate observa un spațiu cu câteva zeci de scaune, cel mai probabil pentru reprezentanții mass-media.

