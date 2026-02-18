€ 5.0941
|
$ 4.3046
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3046
 
DCNews Stiri Eforturile lui Macron de a face Franța mai favorabilă mediului de afaceri „au fost anulate”, afirmă un grup american
Data actualizării: 14:05 18 Feb 2026 | Data publicării: 14:05 18 Feb 2026

Eforturile lui Macron de a face Franța mai favorabilă mediului de afaceri „au fost anulate”, afirmă un grup american
Autor: Alexandra Curtache

trump-macron-strangere-de-mana_43940100 Președintele american Donald Trump (s) și președintele francez Emmanuel Macron (d). FOTO: Agerpres

Un sondaj anual realizat de Camera de Comerț Americană din Franța arată că directorii executivi sunt pesimiști în privința viitorului Franței.

Companiile americane care operează în Franța consideră că eforturile depuse de președintele Emmanuel Macron de-a lungul anilor pentru a face țara sa mai favorabilă afacerilor sunt în pericol, potrivit unui sondaj.

Studiul anual realizat de Camera de Comerț Americană din Franța a relevat un pesimism generalizat în rândul directorilor executivi ai celor 140 de companii americane cu prezență în Franța care au participat la sondaj.

Revenire la pesimismul de acum un deceniu

Marc-André Kamel, partener la Bain & Company și vicepreședinte al AmCham France, a declarat că majoritatea respondenților la sondaj consideră „că o mare parte din eforturile remarcabile depuse începând cu 2017 au fost acum anulate”.

„Ne-am întors la situația de acum 10 ani în ceea ce privește atractivitatea Franței”, a declarat Kamel miercuri, în timpul prezentării rezultatelor, conform Politico.

Obstacolele investitorilor: Costuri, birocrație și instabilitate

Doar 17% dintre respondenți au declarat că Franța are perspective economice pozitive în următorii doi-trei ani, principalele preocupări fiind costul ridicat al forței de muncă, legislația complexă a muncii din Franța și instabilitatea politică, în timp ce 77% consideră că Macron nu va putea realiza mai multe reforme înainte de sfârșitul mandatului său, anul viitor.

De la preluarea mandatului în 2017, Macron, fost bancher de investiții, a depus eforturi susținute pentru a combate reputația Franței de abis birocratic sufocant și supraimpozitat, reducând impozitele pe profit, eliminând birocrația și curtând marile multinaționale care fug din Marea Britanie post-Brexit.

Franța a ocupat în mod regulat primul loc în clasamentul consultanței EY privind destinațiile de investiții din UE.

Reacția Guvernului și contextul bugetar

Ministerul francez al Comerțului, anticipând rezultatele sumbre, a încercat să ia măsuri preventive și să minimizeze importanța concluziilor marți. Un oficial din cabinetul ministrului a subliniat într-o conferință de presă că sondajul AmCham a fost realizat între decembrie și ianuarie, înainte ca Franța să adopte bugetul și în timp ce parlamentarii încă dezbăteau majorări semnificative ale impozitelor pe profit.

Impasul de câteva luni privind bugetul s-a încheiat la începutul lunii februarie, când prim-ministrul Sébastien Lecornu a reușit să promoveze în parlament planurile fiscale pentru 2026.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

emmauel macron
franta
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Eforturile lui Macron de a face Franța mai favorabilă mediului de afaceri „au fost anulate”, afirmă un grup american
Publicat acum 9 minute
Ce aduce sezonul Peștilor pentru fiecare zodie până pe 20 martie
Publicat acum 32 minute
20% din electricitatea importată de Ucraina săptămână trecută a venit din România
Publicat acum 32 minute
Ce este fonta ușoară și ce avantaje au vasele de gătit din acest material
Publicat acum 43 minute
Prima reacție a Ministrului Justiției despre desființarea pensiilor speciale
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 57 minute
COD PORTOCALIU de ninsoare în București și Ilfov. Zăpadă de jumătate de metru. Trafic blocat pe Centura Capitalei și pe A1
Publicat acum 5 ore si 25 minute
Cum a apărut Mircea Badea, în direct, la TV. Te surprinde? foto
Publicat acum 7 ore si 7 minute
UPDATE. CCR: Pensiile magistraților pot fi tăiate. Cine și cum a votat. Bolojan și Nicușor Dan, reacții
Publicat acum 4 ore si 50 minute
Ride-sharing. Cât costă cu Bolt o cursă de 30 minute, acum, în București, din cauza zăpezii
Publicat acum 2 ore si 57 minute
Călin Georgescu, chemat de urgență la tribunal după mișcarea a doi judecători
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close