Eforturile lui Macron de a face Franța mai favorabilă mediului de afaceri „au fost anulate”, afirmă un grup american

Companiile americane care operează în Franța consideră că eforturile depuse de președintele Emmanuel Macron de-a lungul anilor pentru a face țara sa mai favorabilă afacerilor sunt în pericol, potrivit unui sondaj.

Studiul anual realizat de Camera de Comerț Americană din Franța a relevat un pesimism generalizat în rândul directorilor executivi ai celor 140 de companii americane cu prezență în Franța care au participat la sondaj.

Revenire la pesimismul de acum un deceniu

Marc-André Kamel, partener la Bain & Company și vicepreședinte al AmCham France, a declarat că majoritatea respondenților la sondaj consideră „că o mare parte din eforturile remarcabile depuse începând cu 2017 au fost acum anulate”.

„Ne-am întors la situația de acum 10 ani în ceea ce privește atractivitatea Franței”, a declarat Kamel miercuri, în timpul prezentării rezultatelor, conform Politico.

Obstacolele investitorilor: Costuri, birocrație și instabilitate

Doar 17% dintre respondenți au declarat că Franța are perspective economice pozitive în următorii doi-trei ani, principalele preocupări fiind costul ridicat al forței de muncă, legislația complexă a muncii din Franța și instabilitatea politică, în timp ce 77% consideră că Macron nu va putea realiza mai multe reforme înainte de sfârșitul mandatului său, anul viitor.

De la preluarea mandatului în 2017, Macron, fost bancher de investiții, a depus eforturi susținute pentru a combate reputația Franței de abis birocratic sufocant și supraimpozitat, reducând impozitele pe profit, eliminând birocrația și curtând marile multinaționale care fug din Marea Britanie post-Brexit.

Franța a ocupat în mod regulat primul loc în clasamentul consultanței EY privind destinațiile de investiții din UE.

Reacția Guvernului și contextul bugetar

Ministerul francez al Comerțului, anticipând rezultatele sumbre, a încercat să ia măsuri preventive și să minimizeze importanța concluziilor marți. Un oficial din cabinetul ministrului a subliniat într-o conferință de presă că sondajul AmCham a fost realizat între decembrie și ianuarie, înainte ca Franța să adopte bugetul și în timp ce parlamentarii încă dezbăteau majorări semnificative ale impozitelor pe profit.

Impasul de câteva luni privind bugetul s-a încheiat la începutul lunii februarie, când prim-ministrul Sébastien Lecornu a reușit să promoveze în parlament planurile fiscale pentru 2026.