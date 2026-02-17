De ce a convocat Nicușor Dan liderii coaliției la Cotroceni. Ipoteza lui Chirieac

Nicușor Dan, președintele României, se va întâlni marți, 17 februarie, cu Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, la ora 15:00, la Palatul Cotroceni. Convocarea șefilor coaliției de către șeful statului are loc cu puțin timp înainte de deplasarea acestuia în Statele Unite ale Americii, la prima ședință a Consiliului pentru Pace.

De asemenea, Nicușor Dan va acorda un interviu radioului public, la ora 13:30, cu puțin timp înainte de întâlnirea cu reprezentanții PSD, PNL, USR și UDMR.

La ședința coaliției de ieri, Sorin Grindeanu i-a transmis lui Ilie Bolojan care sunt prioritățile Partidului Social Democrat, fără de care PSD nu va vota bugetul pe anul 2026 și îi va retrage sprijinul politic premierului. Într-o intervenție la Realitatea Plus, analistul politic Bogdan Chirieac și-a exprimat speranța că Ilie Bolojan a luat o „decizie încă de ieri“, iar întâlnirea de azi de la Palatul Cotroceni nu va avea decât rolul de a confirma direcția guvernării.

„Este absurd să tai acum cheltuielile la sănătate, la educație, la securitate, ordine publică sau apărare. Trebuie să dai mână liberă acestor ministere să taie din cheltuieli unde cred ele că se poate tăia, dar nu să tai otova și să dai afară oameni, așa cum a vrut domnul Bolojan“, a precizat Bogdan Chirieac remarcând „o schimbare de atitudine a premierului“.

„Până acum era intransigent, nu accepta nicio opinie, nicio propunere, nu discuta și făcea decât cum îl tăia capul, după bunul plac, dar acum văd că, de dragul rămânerii în funcția de premier a făcut compromisuri“, a mai spus analistul politic.

Nu în ultimul rând, Bogdan Chirieac a evidențiat programul extrem de încărcat al președintelui României în această săptămână și teama acestuia privind stabilitatea guvernării în România.

„Probabil că domnul Nicușor Dan, înainte de plecarea de mâine la Washington, vrea să se asigure că nu va avea o surpriză la București în timp ce este în SUA. Eu așa văd demersul de a-i convoca azi pe șefii coaliției la Palatul Cotroceni, deși cred că domnul Nicușor Dan ar trebui să utilizeze timpul rămas ca să se pregătească pentru întâlnirea de la Washington“, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac.