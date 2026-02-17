€ 5.0953
|
$ 4.2940
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.2940

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri De ce a convocat Nicușor Dan liderii coaliției la Cotroceni. Ipoteza lui Chirieac
Data publicării: 10:59 17 Feb 2026

De ce a convocat Nicușor Dan liderii coaliției la Cotroceni. Ipoteza lui Chirieac
Autor: Ioan-Radu Gava

nicusor-dan--neconsultat-primarul-are-atributia-de-a-autoriza-proteste--este-un-drept-al-lor-sa-protesteze_92020600 FOTO: Crișan Andreescu

Bogdan Chirieac a făcut o analiză a programului extrem de încărcat al președintelui Nicușor Dan, marcat de tensiunile din coaliția de guvernare și vizita în SUA, la prima ședință a Consiliului pentru Pace.

Nicușor Dan, președintele României, se va întâlni marți, 17 februarie, cu Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, la ora 15:00, la Palatul Cotroceni. Convocarea șefilor coaliției de către șeful statului are loc cu puțin timp înainte de deplasarea acestuia în Statele Unite ale Americii, la prima ședință a Consiliului pentru Pace.

De asemenea, Nicușor Dan va acorda un interviu radioului public, la ora 13:30, cu puțin timp înainte de întâlnirea cu reprezentanții PSD, PNL, USR și UDMR.

La ședința coaliției de ieri, Sorin Grindeanu i-a transmis lui Ilie Bolojan care sunt prioritățile Partidului Social Democrat, fără de care PSD nu va vota bugetul pe anul 2026 și îi va retrage sprijinul politic premierului. Într-o intervenție la Realitatea Plus, analistul politic Bogdan Chirieac și-a exprimat speranța că Ilie Bolojan a luat o „decizie încă de ieri“, iar întâlnirea de azi de la Palatul Cotroceni nu va avea decât rolul de a confirma direcția guvernării.

„Este absurd să tai acum cheltuielile la sănătate, la educație, la securitate, ordine publică sau apărare. Trebuie să dai mână liberă acestor ministere să taie din cheltuieli unde cred ele că se poate tăia, dar nu să tai otova și să dai afară oameni, așa cum a vrut domnul Bolojan“, a precizat Bogdan Chirieac remarcând „o schimbare de atitudine a premierului“.

CITEȘTE ȘI                 -               Cu ce preț a scăzut premierul Bolojan deficitul? Chirieac: E ca și cum aș vrea să slăbesc și-mi taie un picior. Am mai puține kilograme? Sigur!

„Până acum era intransigent, nu accepta nicio opinie, nicio propunere, nu discuta și făcea decât cum îl tăia capul, după bunul plac, dar acum văd că, de dragul rămânerii în funcția de premier a făcut compromisuri“, a mai spus analistul politic. 

Nu în ultimul rând, Bogdan Chirieac a evidențiat programul extrem de încărcat al președintelui României în această săptămână și teama acestuia privind stabilitatea guvernării în România.

„Probabil că domnul Nicușor Dan, înainte de plecarea de mâine la Washington, vrea să se asigure că nu va avea o surpriză la București în timp ce este în SUA. Eu așa văd demersul de a-i convoca azi pe șefii coaliției la Palatul Cotroceni, deși cred că domnul Nicușor Dan ar trebui să utilizeze timpul rămas ca să se pregătească pentru întâlnirea de la Washington“, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
nicusor dan
bogdan chirieac
guvernul bolojan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Criză de identitate fără precedent: Tot mai mulți evrei critică politicile Israelului, după izbucnirea războiului din Gaza
Publicat acum 43 minute
Poveste de succes românească. Cum a devenit Aveuro International un reper în transportul de persoane
Publicat acum 52 minute
INML, rezultat test antidrog pentru Robert Negoiță
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Scandalul Epstein reaprins. Trump se declară nevinovat și aruncă vina pe Clinton
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Un test rapid, care poate fi efectuat acasă, poate depista semnele precoce ale cancerului pulmonar
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 0 minute
Horoscop 17 februarie 2026. Eclipsă de Soare/Lună Nouă în Vărsător. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 39 minute
Marco Rubio, precizări despre acordarea vizelor pentru SUA. Viktor Orban a zâmbit cu satisfacție când l-a auzit / video viral
Publicat acum 2 ore si 36 minute
O doctoriță a fost umilită și bătută de 8 persoane, chiar în sala de urgențe. Reacția Colegiului Medicilor
Publicat acum 1 ora si 30 minute
De ce a convocat Nicușor Dan liderii coaliției la Cotroceni. Ipoteza lui Chirieac
Publicat acum 2 ore si 30 minute
Mircea Badea: „Este bun articolul de pe DC News”. L-ați ratat? Citiți-l aici
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close