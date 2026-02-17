Horoscop 17 februarie 2026. Eclipsă de Soare/Lună Nouă în Vărsător. Previziuni toate zodiile

Astăzi se petrece prima Eclipsă din 2026. Mai exact Eclipsa de Soare/Luna Nouă din Vărsător. Și nu este un eveniment astrologic simplu, ci unul destul de complex. În special, datorită sau din cauza careului dintre Lună și Uranus, chiar guvernatorul modern al Vărsătorului. Este precum un joc între ce ne imaginăm despre viitor și ce va aduce acesta cu adevărat. Vă reamintim că, în apropierea eclipselor, se petrec evenimente de genul celor “predestinate”.

Horoscop 17 februarie 2026 Berbec

Pentru tine, eclipsa se petrece în casa a unsprezecea. Îți vei da seama cât de important este să faci parte dintr-o comunitate. De asemenea, vei fi mai dornic de schimbare.

Horoscop 17 februarie 2026 Taur

Eclipsa de Soare ale loc în casa a zecea. Este una dintre acele zile în care contează mai mult imaginea pe care o ai din punct de vedere profesional. Nu neapărat ce muncești.

Horoscop 17 februarie 2026 Gemeni

Eclipsa se petrece în casa a noua. Nu respinge planurile legate de călătorii, organizarea unor evenimente sau de viitoare studii. Nu știi niciodată ce îți aduce viața!

Horoscop 17 februarie 2026 Rac

Eclipsa de Soare vizează casa a opta. Deci s-ar putea să apară situații noi legate de resursele la comun. Nu lua decizii pripite atunci când vine vorba de împrumuturi.

Horoscop 17 februarie 2026 Leu

Eclipsa de Soare te vizează în mod direct. Se va petrece în casa a șaptea, deci este ziua potrivită pentru a accepta realitatea din relațiile personale. Poate vei fi mai deschis la opiniile partenerului.

Horoscop 17 februarie 2026 Fecioară

Eclipsa are loc în casa a șasea. Este clar că unele obiceiuri nu mai funcționează, mai ales la locul de muncă. Pot apărea, pe neașteptate, neînțelegeri cu colegii.

Horoscop 17 februarie 2026 Balanță

Eclipsa este în casa a cincea. Ceea ce înseamnă că s-ar putea să treci printr-un moment revelator. De genul “de ce fac mai multe pentru alții decât pentru mine”.

Horoscop 17 februarie 2026 Scorpion

Eclipsa de Soare se petrece în casa a patra. Îți vei da seama de ceva. Că poți avea o super carieră sau ambiții puternice, dar viața personală este aceea care contează cu adevărat.

Horoscop 17 februarie 2026 Săgetător

Eclipsa are loc în casa a treia. Astrologul îți recomandă să acorzi atenție cuvintelor sau replicilor. S-ar putea să aibă mai multă putere decât te-ai fi așteptat.

Horoscop 17 februarie 2026 Capricorn

Eclipsa se petrece în casa a doua. Tehnologia poate fi de folos atunci când vrei să îți eficientizezi bugetul. De asemenea, unii dintre voi își vor dori mai multă independență financiară.

Horoscop 17 februarie 2026 Vărsător

Eclipsa de Soare/Luna Nouă se petrece în semnul tău. Este ziua perfectă pentru a renunța definitiv la lucruri, obiceiuri, relații care nu te mai ajută să evoluezi. Vei avea parte de un plus de instabilitate.

Horoscop 17 februarie 2026 Pești

Eclipsa se petrece în casa a doisprezecea. Unii dintre voi vor avea parte de un proces de tranziție, ori personal, ori profesional. Alții se vor ocupa de unele probleme administrative pe ultima sută de metri.