Nicușor Dan, întâlnire cu Grindeanu, Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor

Marți, 17 februarie, Nicușor Dan se va întâlni cu Grindeanu, Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor. Evenimentul va avea loc la ora 15.00, la Palatul Cotroceni.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că susținerea premierului Ilie Bolojan depinde de felul cum va arăta bugetul pe acest an.

Grindeanu a fost întrebat dacă pe premierul Ilie Bolojan îl prinde vara la Palatul Victoria sau va fi schimbat din funcție.

„Depinde foarte mult de ce spuneam mai devreme, de buget. PSD și eu personal, să știți că nu facem parte din secta asta, ba chiar din contră. Accentele astea mesianice pe mine nu mă impresionează. Nu joc nici în cartea asta, să zic așa, geneza după Bolojan. Pe noi ne interesează niște lucruri simple acum - relansarea economică, banii de investiții, pachetul de solidaritate. Dacă aceste lucruri vor trece, atunci vom avea buget și atunci vom avea în continuare prim-ministru. Dacă iar începem cu discuții și cu tot felul de știri pe surse atunci nu vom avea buget și vom retrage încrederea premierului. Eu cred că am fost clar”, a spus acesta la România Tv.

El a menționat că este mândru că a făcut parte din Guvernul Ciolacu și din Guvernul Ciucă

„Am făcut ca ministru al Transporturilor 400 de kilometri de autostradă. E un record în România. Am făcut parte din Guvernul care a mărit foarte mult pensiile. Mă mândresc cu asta (...) Așa că propaganda asta pe mine iarăși nu mă impresionează deloc. Da, sunt mândru că am fost parte din Guvern, sunt mândru de ceea ce am făcut la Ministerul Transporturilor”, a spus acesta.

Întrebat dacă este mândru de faptul că partidul său face parte dintr-o coaliție care, în premieră, a decis să nu indexeze pensiile, conform legislației în domeniu, Grindeanu a spus: „De multe ori în aceste luni chiar și dumneavoastră mi-ați pus întrebarea ce mai căutăm în această coaliție cu partide care au acțiunii de tipul enumerat mai devreme, de tăieri de pensii, de salarii, de dat oamenii afară și așa mai departe. Una din explicații ar fi chiar situația de astăzi. Dacă n-am fi fost acolo, în această coaliție, probabil că astăzi am fi avut o ordonanță de urgență cu tăieri peste tot, și la sănătate, și la educație, și la poliție, și la armată. Poate e prea puțin, dar este ceva. De aceea consider că astăzi poate fi un început, un început pe care mi-l doresc să fie de acum încolo nu doar cu știri din acestea negative, ci să însemne relansarea economică, să vorbim despre investiții, să vorbim despre programe”.

