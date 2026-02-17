€ 5.0953
|
$ 4.2940
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.2940
 
DCNews Stiri Nicușor Dan, întâlnire cu Grindeanu, Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor
Data actualizării: 08:18 17 Feb 2026 | Data publicării: 08:11 17 Feb 2026

Nicușor Dan, întâlnire cu Grindeanu, Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor
Autor: Anca Murgoci

nicusor dan in belgia Foto: Presidency.ro

Nicușor Dan se va întâlni cu Grindeanu, Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor.

Marți, 17 februarie, Nicușor Dan se va întâlni cu Grindeanu, Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor. Evenimentul va avea loc la ora 15.00, la Palatul Cotroceni.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că susținerea premierului Ilie Bolojan depinde de felul cum va arăta bugetul pe acest an.

Grindeanu a fost întrebat dacă pe premierul Ilie Bolojan îl prinde vara la Palatul Victoria sau va fi schimbat din funcție.

„Depinde foarte mult de ce spuneam mai devreme, de buget. PSD și eu personal, să știți că nu facem parte din secta asta, ba chiar din contră. Accentele astea mesianice pe mine nu mă impresionează. Nu joc nici în cartea asta, să zic așa, geneza după Bolojan. Pe noi ne interesează niște lucruri simple acum - relansarea economică, banii de investiții, pachetul de solidaritate. Dacă aceste lucruri vor trece, atunci vom avea buget și atunci vom avea în continuare prim-ministru. Dacă iar începem cu discuții și cu tot felul de știri pe surse atunci nu vom avea buget și vom retrage încrederea premierului. Eu cred că am fost clar”, a spus acesta la România Tv.

El a menționat că este mândru că a făcut parte din Guvernul Ciolacu și din Guvernul Ciucă

„Am făcut ca ministru al Transporturilor 400 de kilometri de autostradă. E un record în România. Am făcut parte din Guvernul care a mărit foarte mult pensiile. Mă mândresc cu asta (...) Așa că propaganda asta pe mine iarăși nu mă impresionează deloc. Da, sunt mândru că am fost parte din Guvern, sunt mândru de ceea ce am făcut la Ministerul Transporturilor”, a spus acesta.

Întrebat dacă este mândru de faptul că partidul său face parte dintr-o coaliție care, în premieră, a decis să nu indexeze pensiile, conform legislației în domeniu, Grindeanu a spus: „De multe ori în aceste luni chiar și dumneavoastră mi-ați pus întrebarea ce mai căutăm în această coaliție cu partide care au acțiunii de tipul enumerat mai devreme, de tăieri de pensii, de salarii, de dat oamenii afară și așa mai departe. Una din explicații ar fi chiar situația de astăzi. Dacă n-am fi fost acolo, în această coaliție, probabil că astăzi am fi avut o ordonanță de urgență cu tăieri peste tot, și la sănătate, și la educație, și la poliție, și la armată. Poate e prea puțin, dar este ceva. De aceea consider că astăzi poate fi un început, un început pe care mi-l doresc să fie de acum încolo nu doar cu știri din acestea negative, ci să însemne relansarea economică, să vorbim despre investiții, să vorbim despre programe”.

VEZI ȘI: • Cu ce preț a scăzut premierul Bolojan deficitul? Chirieac: E ca și cum aș vrea să slăbesc și-mi taie un picior. Am mai puține kilograme? Sigur! 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
ilie bolojan
sorin grindeanu
kelemen hunor
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Macron își pune persoane fidele în toate funcțiile cheie din Franța: Opoziția acuză o încercare de a bloca instituțiile și a-și extinde influența
Publicat acum 15 minute
Cum se reconstruiește încrederea după trădare, explicațiile specialiștilor din emisiunea "Răspundem! Sâmbăta!"
Publicat acum 34 minute
Sectorul 3 plantează peste 10.000 de copaci anual de mai bine de 13 ani. O strategie constantă pentru un oraș mai verde
Publicat acum 39 minute
Nicușor Dan, întâlnire cu Grindeanu, Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Horoscop 17 februarie 2026. Eclipsă de Soare/Lună Nouă în Vărsător. Previziuni toate zodiile
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Horoscop 17 februarie 2026. Eclipsă de Soare/Lună Nouă în Vărsător. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 3 minute
BANCUL ZILEI: Sfatul învățatului
Publicat acum 39 minute
Nicușor Dan, întâlnire cu Grindeanu, Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor
Publicat acum 2 ore si 56 minute
Gala Premiilor UZPR 2025: Jurnaliștii Andreea Esca, Cristian Lupașcu, Mario H. Balint, Victor Vreme - printre laureați
Publicat acum 34 minute
Sectorul 3 plantează peste 10.000 de copaci anual de mai bine de 13 ani. O strategie constantă pentru un oraș mai verde
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close