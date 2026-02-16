€ 5.0953
DCNews Stiri DN6, noul "drum al morţii"? Accidente grave - care sunt cauzele
Data actualizării: 17:04 16 Feb 2026 | Data publicării: 17:04 16 Feb 2026

DN6, noul "drum al morţii"? Accidente grave - care sunt cauzele
Autor: DC News

titi aur Foto: Agerpres

DC Conducem revine cu un nou episod.

Vorbim despre încă un accident extrem de grav care a avut loc pe DN6, la doar câteva săptămâni de la momentul în care mai mulţi suporteri ai echipei PAOK Salonic şi-au pierdut viaţa pe acelaşi drum. Este DN6 noul "drum al morţii" din România? Ce spune Titi Aur? Care sunt cauzele acestor accidente extrem de grave? 

Analizăm, de asemenea, şi accidentul de lângă Bucureşti, unde un şofer a "zburat", la propriu, cu maşina peste un sens giratoriu. Ce s-a întâmplat acolo? 

Tot alături de Titi Aur comentăm şi imagini surprinse în Bucureşti, cu o maşină care, în mod normal, nu ar avea ce să caute pe drumurile publice. De ce se ajunge la astfel de situaţii? 

Emisiunea se transmite marţi, 17 februarie 2026, de la ora 18:00, pe DC News şi DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube. 

Nu uitaţi, dacă aveţi imagini din trafic sau sugestii de subiecte, le puteţi trimite pe adresa dcconducem@gmail.com. 

Rămâneţi alături de noi!

titi aur
dcconducem
