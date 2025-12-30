Pe 20 februarie 2026, se va petrece evenimentul astrologic cel mai important din 2026! Este vorba de conjuncția dintre Saturn și Neptun din primul semn al Berbecului.

Această conjuncție se petrece la aproximativ 36 de ani și produce numeroase schimbări, în special pe plan geopolitic.

Saturn reprezintă limitele, timpul și construcția. Neptun se ocupă de dizolvare, haos și idealuri. Semnul Berbecului este cel al noutății și al războiului.

Cea mai recentă conjuncție Saturn-Neptun s-a petrecut în semnul Capricornului, în anul 1989. Și dacă dăm timpul înapoi, ne vom da seama că acel an a schimbat multe țări în mod profund, inclusiv România.

Deci și următoarea conjuncție va schimba granițele, ideologiile și ne va aduce o nouă lume.

