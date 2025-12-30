€ 5.0963
Marea conjuncție Saturn - Neptun. Astrologul Daniela Simulescu vine cu detalii - VIDEO
Data actualizării: 14:34 30 Dec 2025 | Data publicării: 14:02 30 Dec 2025

EXCLUSIV Marea conjuncție Saturn - Neptun. Astrologul Daniela Simulescu vine cu detalii - VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

peisaj mistic planeta Sursă foto: Freepik
 

Aflăm de la astrologul DCNews, Daniela Simulescu, informații despre evenimentul principal din 2026.

Pe 20 februarie 2026, se va petrece evenimentul astrologic cel mai important din 2026! Este vorba de conjuncția dintre Saturn și Neptun din primul semn al Berbecului.

Această conjuncție se petrece la aproximativ 36 de ani și produce numeroase schimbări, în special pe plan geopolitic.

Saturn reprezintă limitele, timpul și construcția. Neptun se ocupă de dizolvare, haos și idealuri. Semnul Berbecului este cel al noutății și al războiului.

CITEȘTE ȘI Horoscop 2026. Top trei zodii provocate de soartă

Cea mai recentă conjuncție Saturn-Neptun s-a petrecut în semnul Capricornului, în anul 1989. Și dacă dăm timpul înapoi, ne vom da seama că acel an a schimbat multe țări în mod profund, inclusiv România.

Deci și următoarea conjuncție va schimba granițele, ideologiile și ne va aduce o nouă lume. 

Daniela Simulescu ne va oferi mai multe detalii despre acest subiect în cadrul unei emisiuni speciale, care va fi difuzată marți, 30 decembrie de la ora 21.00, pe DCNews și DCNewsTV. Pe Facebook și YouTube.

conjunctie saturn neptun
saturn in berbec
neptun in berbec
astrolog daniela simulescu
