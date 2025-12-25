€ 5.0890
DCNews Stiri Scriitorul Petre Crăciun, invitatul săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO
Data publicării: 12:45 25 Dec 2025

EXCLUSIV Scriitorul Petre Crăciun, invitatul săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO
Autor: Dana Mihai

scriitorul Petre Crăciun scriitorul Petre Crăciun
 

Scriitorul Petre Crăciun este invitatul ultimei ediții De Ce Citim, din acest an.

Sâmbătă, 27 decembrie, începând cu ora 17.00, invitatul lui Flaviu George Predescu este scriitorul Petre Crăciun, președintele Filialei București Literatură pentru Copii și Tineret din cadrul Uniunii Scriitorilor din România. Cei doi vor dialoga într-o nouă ediție a emisiunii  De Ce Citim despre programele pentru încurajarea lecturii realizate de filială, Crăciunul literar pentru și cartea autobiografică Smârdei 34. 

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube. 

De asemenea, o puteți urmări, duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ! 

https://www.youtube.com/watch?v=nyDLQsebFKo 

