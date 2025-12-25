Sâmbătă, 27 decembrie, începând cu ora 17.00, invitatul lui Flaviu George Predescu este scriitorul Petre Crăciun, președintele Filialei București Literatură pentru Copii și Tineret din cadrul Uniunii Scriitorilor din România. Cei doi vor dialoga într-o nouă ediție a emisiunii De Ce Citim despre programele pentru încurajarea lecturii realizate de filială, Crăciunul literar pentru și cartea autobiografică Smârdei 34.

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.

De asemenea, o puteți urmări, duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!

https://www.youtube.com/watch?v=nyDLQsebFKo