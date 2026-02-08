€ 5.0923
DCNews Sport FCSB câştigă cu Oţelul şi se apropie la două puncte de playoff
Data publicării: 22:18 08 Feb 2026

FCSB câştigă cu Oţelul şi se apropie la două puncte de playoff
Autor: Florin Răvdan

fcsb Echipa de fotbal FCSB. Sursa foto: Agerpres

FCSB a învins-o pe Oţelul Galaţi cu scorul de 4-1 (2-1), duminică seara, în deplasare, într-un meci din etapa a 26-a a Superligii de fotbal.

Gazdele au deschis scorul prin fundaşul bulgar Milen Jelev (24), la primul său gol în Superligă, după o minge aşezată de atacantul croat Gabriel Debeljuh.

Campioana a întors rezultatul până la pauză, prin dubla lui Daniel Bîrligea (31, 43), prima oară după o pasă a lui Florin Tănase, apoi dintr-un corner executat de decarul bucureştean.

Echilibrul numeric s-a rupt în debutul reprizei secunde, când Diego Zivulic a fost eliminat pentru o intrare dură la Florin Tănase (54), decizie luată cu ajutorul arbitrajului video.

Darius Olaru a marcat dintr-o pasă superbă a lui Florin Tănase (66), care a închis tabela din centrarea lui Valentin Creţu (79).

Bîrligea a mai avut şi alte ocazii (2, 5, 77), de fiecare dată fiind stopat de portarul Cosmin Dur-Bozoancă. Olaru (45+3), David Miculescu (78) şi Joyskim Dawa (88) nu l-au putut învinge nici ei pe portarul Oţelului.

Gălăţenii au mai avut o şansă notabilă de gol, dar portarul Matei Popa a respins de la vinclu şutul lui Andrei Ciobanu (39), din lovitură liberă.

FCSB, cu a treia victorie consecutivă a făcut încă un pas spre calificarea în play-off. Oţelul n-a câştigat de trei etape, în care a obţinut un singur punct.

În tur, FCSB s-a impus cu 1-0, scrie Agerpres.

fotbal
fcsb
otelul galati
playoff
Comentarii

