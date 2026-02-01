Valentin Mihăilă, în formă mare în Turcia. A înscris din nou pentru Rizespor

Valentin Mihăilă pare să-și fi găsit din plin ritmul în Super Lig, iar evoluțiile sale din ultimele etape confirmă că internaționalul român traversează o perioadă foarte bună în Turcia. Sâmbătă seara, atacantul a fost din nou decisiv pentru Rizespor și a reușit să înscrie în remiza spectaculoasă obținută pe terenul lui Istanbul Başakşehir, scor 2-2, într-o partidă contând pentru etapa a 20-a a campionatului turc.

Gazdele au deschis scorul prin Eldor Șomurodov, în minutul 19, însă Rizespor a revenit înainte de pauză, prin Taha Șahin, care a restabilit egalitatea în prelungirile primei reprize. După reluare, Valentin Mihăilă și-a trecut din nou numele pe lista marcatorilor. În minutul 68, românul a primit mingea la marginea careului și a trimis un șut precis, fără speranțe pentru portarul advers.

Avantajul oaspeților a fost însă de scurtă durată, deoarece Başakşehir a reușit să egaleze din nou prin Bertug Yildirim, în minutul 74, stabilind scorul final, 2-2. Mihăilă a părăsit terenul la scurt timp după reușita sa. A fost înlocuit în minutul 73.

Mihăilă marchează un gol la trei etape

Pentru atacantul român, acesta este al treilea gol marcat în actualul sezon de Super Lig, în doar nouă partide disputate pentru Rizespor.

În clasament, Istanbul Başakşehir ocupă locul al șaselea, cu 30 de puncte, în timp ce Rizespor se află pe poziția a 11-a, cu 20 de puncte, într-o luptă continuă pentru a se îndepărta de zona periculoasă

După o perioadă mai complicată în Italia, schimbarea de campionat i-a oferit șansa unui nou început lui Valentin Mihăilă.