FCSB - Metaloglobus. Charalambous anunță jucătorul „OUT” din echipa lui Becali

La conferința de presă premergătoare meciului FCSB - Metaloglobus, antrenorul de la FCSB Elias Charalambous a spus că portarul Ștefan Târnovanu nu va juca, iar între buturi va evolua titular tânărul goalkeeper Matei Popa.

”Trebuie să jucăm cu un jucător under21. Acum jucăm cu Popa, trebuie să ne decidem cu cine vom juca. Târnovanu este OUT, dar calitatea lui rămâne. Nu știm când va reveni, dar cu siguranță este un portar cu un viitor uriaș”, a spus Elias Charalambous, la conferința de presă.

Cum arată clasamentul înainte de meciurile de duminică și luni



Loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Universitatea Craiova 27 15 8 4 47-25 53

2 FC Dinamo Bucureşti 28 14 10 4 42-25 52

3 Rapid Bucureşti 28 15 7 6 44-28 52

4 Universitatea Cluj 28 14 6 8 41-26 48

5 CFR Cluj 28 13 8 7 45-39 47

6 FC Argeş 27 13 4 10 35-28 43

--------------------------------------

7 FC Botoşani 28 11 9 8 36-25 42

8 UTA Arad 28 11 9 8 35-38 42

9 Oţelul Galaţi 28 11 8 9 39-26 41

10 FCSB 27 11 7 9 39-34 40

11 Farul Constanţa 27 10 7 10 38-33 37

12 Petrolul Ploieşti 28 6 10 12 22-30 28

13 FK Csikszereda 27 6 7 14 26-56 25

14 Unirea Slobozia 27 7 3 17 26-41 24

15 FC Hermannstadt 27 3 8 16 23-47 17

16 Metaloglobus 27 2 5 20 21-58 11

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte, notează Agerpres.

FC Argeș și FCSB, în luptă pentru accederea în play-off

Duminică 22 februarie: FC Argeş - FC Farul Constanţa (Stadion Orăşenesc - Mioveni, 15:00)

și AFC Unirea 04 Slobozia - Universitatea Craiova (Stadion 1 Mai - Slobozia, 20:00)

Luni 23 februarie: AFK Csikszereda Miercurea Ciuc - AFC Hermannstadt (Stadion Municipal - Miercurea Ciuc, 17:00) și FC FCSB - FC Metaloglobus Bucureşti (Arena Naţională - Bucureşti, 20:00).

