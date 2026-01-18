€ 5.0894
Dinamo - U Cluj, 1-0 pe Arena Naţională
Data publicării: 23:42 18 Ian 2026

Dinamo - U Cluj, 1-0 pe Arena Naţională
Autor: Mihai Ciobanu

Cum arată clasamentul din Superliga după rezultatul partidei Botoșani - Dinamo Foto Agerpres / Galerie Dinamo

Victorie pentru Dinamo în cursa pentru un loc în play-off.

 

Dinamo Bucureşti a învins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 1-0 (1-0), duminică seara, pe Arena Naţională din Capitală, într-un meci din etapa a 22-a a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost înscris de francezul Mamoudou Karamoko (41), după o poziţionare greşită a croatului Dino Mikanovic la centrarea lui Alberto Soro.

Dinamo a avut mai multe ocazii de gol, între care două bare, prin Karamoko (48) şi Alexandru Musi (61).

Soro a fost periculos în min. 18, 27 şi 56, iar portarul Edvinas Gertmonas s-a remarcat la ocaziile lui Kennedy Boateng (74) şi Stipe Perica (90+2). De asemenea, Nikita Stoinov a fost imprecis în min. 81.

U a avut prima oportunitate clară a meciului, prin Omar El Sawy (12), care a şutat din unghi, Devis Epassy a respins, iar Issouf Macalou a reluat peste din 6 metri.

Camerunezul Epassy a fost la post la şuturile lui Andrej Fabry (60, 62), Quadri Taiwo (78) şi Alex Chipciu (79).

Cu acest succes, Dinamo a urcat pe locul al doilea. Dinamo venea după un meci pierdut la Arad, 0-2 cu UTA.

Dinamo are cinci victorii consecutive pe teren propriu, cu un singur gol primit.

U era neînvinsă de şase etape, în care obţinuse cinci victorii şi un egal. Clujenii nu primiseră gol de cinci etape.

În tur, Dinamo s-a impus tot cu 1-0.


