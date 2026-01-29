FCSB 1 - 1 Fenerbahce Istanbul. Ultima etapă din Europa League

Update:

Risto Radunovic îi trimite balonul lui Juri Cisotti, iar Italianul se desprinde de fundașii adverși și înscrie cu o execuție acrobatică.

Știrea inițială:

FCSB este condusă de Fenerbahce Istanbul, cu scorul de 1-0 la pauza meciului care are loc joi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în ultima etapă a competiţiei de fotbal Europa League.

Ismail Yuksek a marcat golul oaspeţilor (19), la cornerul executat de Kerem Akturkoglu.