DCNews Stiri FCSB 1 - 1 Fenerbahce Istanbul. Ultima etapă din Europa League
Data actualizării: 23:53 29 Ian 2026 | Data publicării: 23:11 29 Ian 2026

FCSB 1 - 1 Fenerbahce Istanbul. Ultima etapă din Europa League
Autor: Ioan-Radu Gava

fcsb Echipa de fotbal FCSB. Sursa foto: Agerpres

FCSB joacă, joi seara, împotriva Fenerbahce istanbul, în Europa League.

Update:

Risto Radunovic îi trimite balonul lui Juri Cisotti, iar Italianul se desprinde de fundașii adverși și înscrie cu o execuție acrobatică.

Știrea inițială:

FCSB este condusă de Fenerbahce Istanbul, cu scorul de 1-0 la pauza meciului care are loc joi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în ultima etapă a competiţiei de fotbal Europa League.

Ismail Yuksek a marcat golul oaspeţilor (19), la cornerul executat de Kerem Akturkoglu.

