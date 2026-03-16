Costurile vaccinării contra antrax, suportate de proprietarii animalelor. CMV solicită intervenția Guvernului și Parlamentului

Motivând lipsa fondurilor bugetare, A.N.S.V.S.A. intenționeză ca proprietarii animalelor să suporte contravaloarea manoperei vaccinării contra antraxului începând cu anul 2026. Antraxul este o zoonoză care evoluează de secole în România, bacilul care provoacă boala fiind foarte rezistent și se găsește de zeci de ani în pământ.

România a introdus vaccinarea obligatorie a speciilor receptive începând cu anul 1937 când profesorul român Nicolae Stamatin a obținut o descoperire de răsunet mondial, dezvoltând vaccinuri din tulpini necapsulate (acapsulogene). Acestea au început să înlocuiască vaccinul tradițional de tip Pasteurian, fiind mai sigure și mai eficiente în prevenirea bolii.

Vaccinarea preventivă a animalelor (în special în zonele endemice) a devenit cea mai importantă măsură pentru a combate antraxul. De la introducerea vaccinării obligatorii a animalelor contra antraxului costurile au fost suportate integral de la bugetul de stat.

Această măsură este un risc social și de sănătate publică

Noile reguli ar putea fi inechitabile: unii proprietari ar plăti mai mult din cauza TVA-ului aplicat de cabinetele veterinare. Unii proprietari vor suporta doar tariful de bază (5 lei pentru ovine și caprine, 12 lei bovine și cai) , iar alții tariful majorat cu TVA de 21% (6,05 lei pentru ovine și caprine, respectiv 14,52 pentru bovine și cai).

Măsura va avea și un impact economic asupra cabinetelor medicale veterinare. Veniturile vor scădea considerabil deoarece mulți proprietari vor refuza vaccinarea, iar alții vor accepta vaccinarea, dar vor plăti foarte târziu sau vor refuza ulterior să plătească.

De asemenea, măsura va avea consecințe imense din punct de vedere social întrucât nu toți proprietarii animalelor au posibilitatea de a suporta costurile aferente. Astfel, multe animale vor rămâne nevaccinate și vor fi expuse riscului de îmbolnăvire. În final poate rezulta o problemă de sănătate publică deoarece oamenii vor fi expuși prin contactul direct și prin consumul produselor provenite de la acestea.

Apariția focarelor de antrax va genera restricții privind comercializarea animalelor vii și a produselor provenite de la acestea pentru o perioada de 40 de zile.

Inclusiv exportul de animale vii va fi afectat întrucât țările importatoare vor interzice importul ca urmare a apariției boli și vor solicita garanții suplimentare prin certificare.

Reducerea testărilor pentru bruceloză

Totodată A.N.S.V.S.A. intenționează să reducă drastic numărul de probe pentru supravegherea brucelozei la bovine, ovine și caprine:

3000 la bovine din aproximativ 1.500.000

3000 pentru ovine și caprine din aproximativ 600.000

Cele mai afectate vor fi gospodăriile țărănești care cresc animale și care constituie baza producției și exportului de animale vii ale României. Peste 95 % din efectivele de ovine și caprine și peste 85 % din efectivele de bovine, se regăsesc în gopodăriile țărănești, în condițiile în care aproape 99% dintre animalele exportate provin din acestea.

Astfel, Colegiul Medicilor Veterinari solicită Guvernului și Parlamentului României să intervină pentru ca A.N.S.V.S.A. să renunțe la aceaste măsuri.

Ce s-a întâmplat în cazul vaccinării antirabice

O situație asemănătoare a avut loc în urmă cu mai bine de opt ani, când Curtea Constituțională a admis, cu majoritate de voturi, excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că sintagma ”numai după identificarea acestora", cuprinsă în art. 134 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2001, prin raportare la teza întâi a acestui articol, referitoare la „acţiunea de vaccinare antirabică a câinilor cu stăpân", este neconstituțională.

Era vorba la acea vreme de obligativitatea medicilor veterinari de circumscripție de a vaccina antirabic și gratuit toți câini și toate pisicile și de a înscrie animalele în Registrul A.N.S.V.S.A.-Vaccinuri și Boli care este gratuit și obligatoriu pentru a fi raportat la O.I.E.

Condiționarea vaccinului antirabic gratuit și obligatoriu, de plata în privat și la libera negociere a microcipării, a carnetului și a înregistrării contracost în R.E.C.S-C.M.V., a generat o lipsă de dorință din partea proiprietarilor de a duce animalele la vaccinare, fapt ce a determinat apariția bolilor, însă a fost stopată de decizia CCR.

Citește și: VACCIN ANTIRABIC, GRATUIT pentru CÂINI și PISICI. CCR, decizie