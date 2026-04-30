PPC blue va instala 106 puncte de încărcare rapidă şi ultra-rapidă pe principalele rute europene din România şi Grecia, cu finanțare din partea Uniunii Europene

Proiectul Extended East Europe Electric Route – BlueRoute 4E reprezintă o etapă importantă în extinderea infrastructurii de încărcare pentru vehicule electrice din România și Grecia, susținând în mod direct obiectivele europene privind decarbonizarea transporturilor și dezvoltarea mobilității electrice de-a lungul coridoarelor TEN-T.

PPC blue, parte a grupului Public Power Corporation (PPC), va extinde semnificativ infrastructura de încărcare a vehiculelor electrice (EV) în România și Grecia, folosind fonduri europene, pentru a îmbunătăți experiența de călătorie și de transport pe rutele europene majore. Compania va primi o finanțare de până la 3,42 milioane de euro din partea Uniunii Europene, ca parte a programului CEF – Alternative Fuels Infrastructure Facility.

În cadrul acestei inițiative, PPC Blue va implementa 106 puncte de încărcare rapidă și ultra-rapidă, amplasate în 34 de locații strategice din cele două țări. Proiectul include instalarea a 98 de puncte de reîncărcare cu o putere minimă de 150 kW, dedicate vehiculelor ușoare (LDV), precum și a 8 puncte de reîncărcare cu o putere minimă de 350 kW, destinate vehiculelor grele (HDV).

Directorul E-Mobility al Grupului PPC, Miltiades Babilis, a declarat: “Pornind de la implementarea cu succes a proiectului finanțat prin CEF “East Europe Electric Route (Blue Route 3E)”, PPC blue trece la următoarea fază a strategiei sale prin lansarea programului Blue Route 4E în Grecia şi România, accelerând tranziția către mobilitatea electrică și conectând Europa de Est la rețeaua europeană de infrastructură pentru combustibili alternativi. Ca un pas firesc în dezvoltarea infrastructurii de încărcare, Blue Route 4E presupune amplasarea strategică a stațiilor de încărcare de mare putere pentru LDV-uri și HDV-uri. Prin colaborarea strânsă dintre Grecia și România, Grupul PPC își reafirmă angajamentul față de promovarea mobilității verzi și sprijinirea tranziției Europei către un sistem de transport neutru climatic.”

“BlueRoute 4E este un nou pas firesc în strategia noastră de dezvoltare accelerată a infrastructurii de încărcare. Implementarea proiectului presupune lucrări complexe de construcție, instalarea stațiilor și racordarea lor la rețelele electrice, însă dincolo de componenta tehnică, miza este una mult mai amplă: construim o rețea robustă, fiabilă și pregătită pentru viitor, care să răspundă așteptărilor tot mai mari ale clienților noștri. Prin acest proiect, realizat împreună cu colegii noștri din Grecia, contribuim direct la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, la diminuarea poluării aerului și a poluării fonice și la creșterea accesului la infrastructură de încărcare rapidă în Europa de Est. Ne dorim să oferim clienților o experiență simplă, rapidă și fără bariere, susținută de stații de înaltă putere amplasate strategic, astfel încât tranziția către un transport rutier modern, silențios și nepoluant să devină o realitate accesibilă pentru tot mai mulți utilizatori", a declarat Andreea-Dana Popescu, Director General PPC Blue România.

Stațiile vor fi amplasate strategic în proximitatea rețelelor rutiere TEN-T, la maximum 3 km de ieșirile de pe traseu, asigurând acces permanent (24/7), interoperabilitate, respectarea standardelor AFIR și facilități dedicate persoanelor cu mobilitate redusă, pentru o experiență de utilizare accesibilă și fără bariere.

Finanțarea proiectului face parte din strategia europeană mai amplă de dezvoltare a transportului durabil și de creștere rapidă a infrastructurii de încărcare și a producției și distribuției de combustibili regenerabili și cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

PPC blue oferă servicii integrate, făcând mobilitatea electrică accesibilă pentru toți, prin rețeaua sa de stații de încărcare, cu un total de peste 4.000 de puncte de încărcare în Grecia și România.

*Cofinanțat de Uniunea Europeană. Conținutul acestui comunicat este responsabilitatea exclusivă a (PPC & PPC Blue Romania) şi nu reflectă neapărat opinia Uniunii Europene

