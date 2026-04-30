DCNews Lifestyle Scandalul micilor! Ingredientul care le schimbă gustul și le crește prețul
Data publicării: 11:24 30 Apr 2026

EXCLUSIV Scandalul micilor! Ingredientul care le schimbă gustul și le crește prețul
Autor: Ioana Dinu

mici / agerpres mici / agerpres

Vine 1 Mai... evident că ne gândim la mici.

Dar mai sunt micii ce erau odată? Medicul Alin Popescu a zis că micii pe care îi consumăm astăzi seamănă tot mai puțin cu rețeta autentică de altădată. Motivul principal? Un ingredient anume a dispărut aproape complet din compoziție, în special din cauza costurilor ridicate.

Deși rețeta de bază își are originile în zona Balcanilor, în special în Serbia, cu influențe otomane și variante similare întâlnite și în Grecia sau Turcia, preparatul a fost adoptat și adaptat de bucătăria românească.

Rețeta tradițională de mititei presupunea folosirea a trei tipuri de carne

Acum, varianta autentică este greu de găsit, deoarece carnea de oaie, unul dintre ingredientele-cheie, lipsește aproape complet.

„Micii au suferit o transformare incredibilă. Mititeii, de când au fost inventați, trebuie să aibă trei feluri de carne, dar a treia... aproape a dispărut. Aș da o lege să aibă, din nou, trei tipuri de carne. Mă duc la magazin și zic: „vreau orice mititei aveți, dar să aibă măcar 10% oaie”. Și îmi spun: „nu avem, îmi pare rău”.

Foarte puțini mici mai sunt în România care să aibă porc, vită și oaie. Eu am prieteni care lucrează în această industrie și vă spun că problema este de preț. Prezența cărnii de oaie în mititel dinamitează prețul. Dar aceasta este compoziția mititelului, conform istoriei: porc, vită și oaie. Înainte, se pare că mititeii erau o mâncare de criză, adică aveai niște resturi și făceai niște mititei din ele. Într-adevăr, procentul de carne de oaie era mereu cel mai mic. Niciodată nu era dominantă în mic”, a zis medicul Alin Popescu la DC News.

mici
1 mai
carne
Scandalul micilor! Ingredientul care le schimbă gustul și le crește prețul
 
