Te uiți la Cupa Mondială acasă? Iată gustările rapide care merg perfect cu un meci / FOTO: magnific.com @chandlervid85

Campionatul Mondial a început deja și, ca la fiecare patru ani, planurile de acasă se învârt din nou în jurul meciurilor, întâlnirilor spontane cu prietenii și momentelor în care sufrageria se transformă într-un mic stadion.

Vizionarea unui meci de acasă are un farmec aparte: canapeaua plină, emoția fiecărei faze, strigătele la fiecare gol și, bineînțeles, mâncarea de pe masă, pentru că fotbalul merge perfect alături de gustări delicioase.

Cele mai potrivite sunt aperitivele ușor de pregătit, rapide și care pot fi mâncate fără să îți iei ochii de la ecran. Nu este nevoie de rețete complicate sau de ore petrecute în bucătărie în timp ce meciul a început deja. Secretul constă în idei simple, aspectuoase și gata în mai puțin de 10 minute, pe care le poți pregăti chiar în pauză sau înainte de fluierul de start.

Iată câteva variante care te ajută să pregătești aperitivul perfect și să te bucuri de Campionatul Mondial cu fotbal bun și mâncare gustoasă.

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Nachos cu guacamole

Nachos sunt nelipsiți la orice seară de fotbal. Crocanți, ușor de pregătit și serviți cu guacamole de casă, devin rapid preferații tuturor.

Ingrediente:

Nachos din porumb

Avocado bine copt

Lime sau lămâie

Roșie

Ceapă

Sare

Cum îi prepari:

Zdrobește avocado, adaugă roșia și ceapa tocate mărunt, sare și puțin suc de lime, relatează El Periodico. Servește amestecul într-un bol alături de nachos.

Cuburi de brânză cu miere și nuci

Un aperitiv elegant care se pregătește aproape fără efort. Combinația dintre dulce și sărat oferă gustări perfecte pentru orice masă.

Ingrediente:

Brânză maturată sau semimaturată

Nuci sau migdale

Miere

Cum îl prepari:

Taie brânza în cuburi, adaugă deasupra nucile sau migdalele și stropește cu puțină miere.

Cartofi bravas în variantă rapidă

O versiune simplificată a celebrului preparat din barurile spaniole. Acești cartofi sunt alegerea ideală atunci când vrei ceva cald, gustos și ușor picant. Cu ingrediente la îndemână și puțin timp de preparare, obții un fel de mâncare care are succes de fiecare dată.

Ingrediente:

Cartofi, prefierți sau gătiți la microunde

Sos bravas sau ketchup amestecat cu boia

Maioneză, opțional

Cum îi prepari:

Încălzește cartofii la cuptorul cu microunde și adaugă deasupra sosurile.

Mini frigărui Caprese, un aperitiv mediteranean răcoritor

Proaspete, ușoare și pline de culoare, mini frigăruile Caprese oferă un plus de prospețime mesei. Combinația dintre roșii, mozzarella și busuioc creează o gustare inspirată din bucătăria mediteraneană.

Ingrediente:

Roșii cherry

Mozzarella mini

Busuioc

Ulei de măsline

Cum le prepari:

Înfige pe o scobitoare o roșie, o bilă de mozzarella și o frunză de busuioc. Stropește cu puțin ulei de măsline înainte de servire.

Popcorn de casă

Gustarea clasică pentru orice seară petrecută acasă. Popcornul preparat în casă este simplu, accesibil și foarte apreciat atunci când începe meciul.

Ingrediente:

Boabe de porumb pentru popcorn

Ulei

Sare

Condimente după preferință, precum boia sau curry

Cum îl prepari:

Pregătește popcornul într-o oală cu puțin ulei, apoi adaugă sare și condimente după gust.

Mini hot dog, mici, rapizi și foarte gustoși

Varianta mini a celebrului preparat american este ideală pentru a fi mâncată din mers în timpul meciului. Se consumă ușor și este apreciată atât de copii, cât și de adulți. În plus, poate fi personalizată după preferințe.

Ingrediente:

Chifle mici tip brioche sau pentru mini hot dog

Crenvurști

Ketchup

Muștar

Maioneză, opțional

Castraveciori murați sau ceapă prăjită, opțional

Cum îi prepari:

Încălzește crenvurștii într-o tigaie, la cuptorul cu microunde sau în friteuza cu aer cald până sunt fierbinți. Taie chiflele și pune câte un crenvurșt în fiecare. Adaugă sosurile preferate și, dacă dorești, completează cu castraveciori murați sau ceapă prăjită.