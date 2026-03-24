Nu știi ce să mai mănânci de post? Încearcă pastele cu dovlecel și sos cremos de avocado și pesto

Pe măsură ce Postul Paștelui avansează, tot mai mulți români caută soluții rapide și sănătoase pentru mesele zilnice. Rețetele fără carne și lactate pot deveni monotone, însă combinațiile inspirate de legume și ingrediente proaspete aduc varietate în farfurie.

Pastele cu dovlecel și sos cremos de avocado reprezintă o opțiune ideală pentru cei care își doresc un preparat consistent, dar ușor de făcut. În plus, sosul pe bază de avocado înlocuiește cu succes variantele clasice, oferind o textură fină și un gust intens.

Ingrediente simple, la îndemâna oricui

Pentru această rețetă ai nevoie de câteva ingrediente ușor de găsit:

Pentru paste:

un dovlecel mare, tăiat în felii subțiri

o lingură de ulei de măsline

Pentru sos:

2 avocado copți

o mână de frunze proaspete de busuioc

3 căței de usturoi

30 g de semințe de pin

2 linguri suc de lămâie

jumătate linguriță sare de mare

3 linguri ulei de măsline

piper negru măcinat, după gust

Cum se prepară sosul cremos de avocado

Primul pas este pregătirea sosului, elementul-cheie al rețetei.

Într-un robot de bucătărie se adaugă avocado, frunzele de busuioc, usturoiul, semințele de pin, sucul de lămâie și sarea de mare. Ingredientele se mixează până se obține o compoziție fină.

Ulterior, cu robotul în funcțiune, se adaugă treptat uleiul de măsline, în fir subțire, până când sosul devine cremos și bine emulsifiat.

Prepararea dovlecelului și a pastelor

Separat, într-o tigaie mare, se încinge uleiul de măsline la foc mediu-mare. Dovlecelul tăiat subțire se gătește timp de 1-2 minute, până când începe să se înmoaie, dar își păstrează textura.

În același timp, pastele se fierb conform instrucțiunilor de pe ambalaj.

După ce toate ingredientele sunt gata, acestea se combină într-un bol mare. Pastele se amestecă cu dovlecelul și sosul cremos de avocado, până când sunt bine acoperite.

La final, preparatul se asezonează cu piper negru măcinat și, opțional, se poate adăuga mozzarella de post.

Beneficiile pentru sănătate ale dovlecelului și avocado

Dovlecelul este o legumă săracă în calorii, bogată în apă și fibre, ceea ce îl face ideal pentru menținerea senzației de sațietate și pentru digestie. Este, de asemenea, o sursă importantă de vitamina C, potasiu și antioxidanți, susținând sănătatea inimii și a sistemului imunitar.

Avocado aduce un aport generos de grăsimi sănătoase, în special acizi grași mononesaturați, care protejează inima și reduc inflamațiile. În plus, este bogat în fibre, vitamina E și B, magneziu și potasiu, fiind un aliat excelent pentru reglarea nivelului de colesterol și energie pe parcursul zilei.

Combinația dintre dovlecel și avocado transformă această rețetă nu doar într-un preparat delicios, ci și într-unul foarte sănătos, perfect pentru mesele din Post.

