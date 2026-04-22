DCNews Stiri Tort fără zahăr, noua tendință în bucătăria sănătoasă: desertul fără compromisuri
Data actualizării: 23:39 22 Apr 2026 | Data publicării: 23:33 22 Apr 2026

Tort fără zahăr, noua tendință în bucătăria sănătoasă: desertul fără compromisuri
Autor: Darius Mureșan

Tort fără zahăr, noua tendință în bucătăria sănătoasă: desertul fără compromisuri Tort fără zahăr, noua tendință în bucătăria sănătoasă: desertul fără compromisuri / Foto: Imagine generată cu AI

Tot mai mulți români renunță la zahărul rafinat, iar rețetele de deserturi sănătoase câștigă teren. Un tort fără zahăr, simplu de preparat acasă, devine alternativa preferată pentru cei care vor să se bucure de dulce fără vinovăție.

În contextul creșterii interesului pentru alimentația echilibrată, deserturile fără zahăr nu mai sunt o raritate. Specialiștii în nutriție atrag atenția asupra consumului excesiv de zahăr, iar gospodinele și pasionații de gătit caută soluții creative. Un exemplu este tortul fără zahăr, care poate fi preparat rapid, folosind ingrediente naturale și îndulcitori sănătoși.

Ingrediente naturale, gust surprinzător

Rețeta de tort fără zahăr se bazează pe alternative precum bananele bine coapte, curmalele sau mierea (opțional), care oferă dulceața necesară fără a apela la zahărul procesat. Pentru blat, sunt necesare:

  • 3 ouă
  • 2 banane coapte
  • 150 g făină integrală
  • 50 ml ulei de cocos
  • 1 linguriță praf de copt

Crema poate fi realizată din iaurt grecesc și fructe proaspete, oferind un echilibru perfect între dulce și acrișor.

Mod de preparare simplu și rapid

Prepararea tortului nu necesită tehnici complicate. Bananele se pasează și se amestecă cu ouăle și uleiul de cocos. Se adaugă făina și praful de copt, iar compoziția se coace timp de aproximativ 30 de minute la 180°C.

După răcire, blatul se taie și se umple cu crema de iaurt și fructe. Tortul poate fi decorat cu nuci, semințe sau fructe de sezon.

Alegerea preferată a celor care țin dietă

Nutriționiștii subliniază că eliminarea zahărului rafinat poate contribui la menținerea greutății și la reducerea riscului de afecțiuni metabolice.

Tortul fără zahăr devine astfel o opțiune potrivită pentru persoanele care urmează diete sau care doresc un stil de viață mai sănătos.

Un desert adaptabil pentru orice ocazie

Versatilitatea rețetei permite adaptarea în funcție de preferințe. Se pot adăuga cacao, nuci sau arome naturale precum vanilia sau scorțișoara. Astfel, tortul fără zahăr nu este doar o alternativă sănătoasă, ci și un desert care poate rivaliza cu variantele clasice.

Într-o perioadă în care consumatorii sunt tot mai atenți la ingredientele din farfurie, rețetele simple și echilibrate devin un standard, nu o excepție.

