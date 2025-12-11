Lavrov: Toate neînțelegerile cu SUA privind Ucraina au fost soluționate

Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat joi că toate "neînţelegerile" cu Statele Unite în privinţa Ucrainei au fost rezolvate în urma unei întâlniri de la începutul acestei luni între preşedintele Vladimir Putin şi trimisul american Steve Witkoff, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Kremlinul a lăudat întâlnirea din 2 decembrie cu Witkoff şi ginerele preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, ca fiind "constructivă", deşi nu s-au realizat progrese majore pentru a soluţiona războiul din Ucraina.

Lavrov a declarat joi că discuţiile au confirmat "înţelegerile reciproce" la care s-a ajuns între Putin şi Trump la un summit din Alaska, din august.

"Acum, aici, în negocierile noastre cu americanii pe tema Ucrainei, cred personal că neînţelegerile şi erorile de comunicare au fost rezolvate", a spus el.

Ce doreşte Rusia

Lavrov a adăugat că Rusia doreşte un pachet de documente convenit pentru a susţine un acord de pace pe termen lung şi durabil în Ucraina, cu garanţii de securitate pentru toate părţile implicate.

"Le-am transmis colegilor noştri americani propuneri suplimentare privind garanţiile de securitate colectivă", a declarat Lavrov. "Înţelegem că, atunci când discutăm despre garanţiile de securitate, nu ne putem limita doar la Ucraina", a adăugat el.

De asemenea, Lavrov a atenţionat că Rusia nu va accepta ca Ucraina să devină stat membru al NATO şi că Moscova doreşte protecţie pentru vorbitorii de limbă rusă din Ucraina.