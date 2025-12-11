€ 5.0898
|
$ 4.3493
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0898
|
$ 4.3493
 
DCNews Stiri Drumul rapid București-Giurgiu: CNIR semnează studiul de fezabilitate
Data actualizării: 12:35 11 Dec 2025 | Data publicării: 12:35 11 Dec 2025

Drumul rapid București-Giurgiu: CNIR semnează studiul de fezabilitate
Autor: Alexandra Curtache

autostrada Foto: Agerpres
 

Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a semnat joi contractul pentru realizarea Studiului de Fezabilitate al Drumului de mare viteză Bucureşti-Giurgiu, prima autostradă proiectată la frontiera României cu Bulgaria.

Obiectivul reprezintă un pas strategic pentru conectivitatea între cele două ţări și pentru dezvoltarea infrastructurii de transport din sudul României.

Contractul, semnat cu Asocierea de firme Activ Proiectare Infrastructură – Emay Uluslararasi Muhendislik ve Muşavirlik Anonim Şirketi, are o valoare de 33 milioane de lei și o durată de 18 luni: 16 luni pentru realizarea studiului de fezabilitate și două luni pentru asistență tehnică necesară pregătirii contractului de proiectare și execuție.

Studiul va defini traseul și profilul drumului

Directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, a subliniat importanța investiției: „Studiul de Fezabilitate va stabili variantele de traseu, profilul drumului de mare viteză, autostradă sau drum expres, structura și conexiunile cu alte obiective, precum viitorul Pod peste Dunăre Giurgiu-Ruse. Vom centraliza toate propunerile publicului și le vom înainta proiectantului. Ne-am gândit, încă de la început, la proiecte complementare, precum amenajarea unei piste olimpice de canotaj, și la posibilitatea implementării prin parteneriat public-privat, pentru creșterea competitivității proiectului în obținerea finanțărilor europene”.

Budescu a precizat că studiul va analiza minimum patru-cinci variante de traseu, pentru a identifica opțiunea optimă, ținând cont de trafic, costuri și impactul asupra mediului.

Analiza terenului și a constrângerilor

În prima fază a contractului, echipele vor colecta date de teren și vor analiza constrângerile: zone protejate Natura 2000, rețele de utilități, investiții deja aprobate, planuri urbanistice și certificate de urbanism emise. În funcție de aceste informații, se vor contura variantele de traseu, inclusiv conexiunile directe Giurgiu-A0 și aliniamentul Ghimpați-A1, pentru a determina fluxurile de trafic spre București, Sibiu și Nădlac.

„Ulterior, pe baza unei analize cost-beneficiu și a dezbaterilor publice în consiliile județene și primării, vom decide cea mai favorabilă variantă. De asemenea, vom analiza utilizarea materialelor de construcție, asfalt versus ciment, și posibilitatea amenajării unei piste de canotaj pe amplasamentul gropii de împrumut necesară pentru construcția drumului”, a explicat Gabriel Budescu.

Elemente inovatoare în proiect

Contractul prevede și introducerea unor soluții tehnologice moderne, precum utilizarea BIM (Building Information Modeling) și echiparea instalațiilor de foraj pentru studiul geotehnic cu sisteme GPS și camere care permit monitorizarea lucrărilor în timp real. Aceste tehnologii vor asigura o mai bună planificare și control al costurilor și vor facilita implementarea rapidă și eficientă a proiectului.

Drumul de mare viteză Bucureşti-Giurgiu va fi prima autostradă majoră construită la frontiera României cu Bulgaria, reprezentând un punct strategic de dezvoltare pentru transportul rutier, turism și comerț între cele două state. CNIR estimează că finalizarea studiului de fezabilitate va permite lansarea rapidă a contractelor de proiectare și execuție, aducând România mai aproape de conectivitatea rutieră europeană de top.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

drum rapid
bucuresti
giurgiu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
(P) Comunitatea Stejarii: excelență în siguranța rezidenților și grija pentru mediu
Publicat acum 28 minute
Sicilia Express de Crăciun 2025: dublarea numărului de călătorii la preț redus, noi date și tarife
Publicat acum 31 minute
Orele de educație remedială nu pot fi impuse elevilor. Ce spune procedura oficială
Publicat acum 51 minute
Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București / video
Publicat acum 53 minute
Atac ucrainean asupra unei platforme Lukoil de exploatare a petrolului în Marea Caspică
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 09 Dec 2025
Neptun nu mai este retrograd! Patru zodii își recapătă puterea
Publicat pe 09 Dec 2025
Diana Buzoianu, mutarea strategică a PSD în fața lui Ilie Bolojan. Culisele ”vizitei” lui Sorin Grindeanu la Guvern: Două variante
Publicat pe 09 Dec 2025
Titi Aur: Dacă l-ai făcut din paznic, polițist local și acum are dreptul să anuleze permise, nu e în regulă
Publicat pe 10 Dec 2025
Cristian Ghinea, derapaj grav: Limbaj suburban din partea senatorului USR
Publicat pe 09 Dec 2025
Urgență bruscă și periculoasă în SUA. 18 milioane de americani, avertizați să rămână în case
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close