Drumul rapid București-Giurgiu: CNIR semnează studiul de fezabilitate

Obiectivul reprezintă un pas strategic pentru conectivitatea între cele două ţări și pentru dezvoltarea infrastructurii de transport din sudul României.

Contractul, semnat cu Asocierea de firme Activ Proiectare Infrastructură – Emay Uluslararasi Muhendislik ve Muşavirlik Anonim Şirketi, are o valoare de 33 milioane de lei și o durată de 18 luni: 16 luni pentru realizarea studiului de fezabilitate și două luni pentru asistență tehnică necesară pregătirii contractului de proiectare și execuție.

Studiul va defini traseul și profilul drumului

Directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, a subliniat importanța investiției: „Studiul de Fezabilitate va stabili variantele de traseu, profilul drumului de mare viteză, autostradă sau drum expres, structura și conexiunile cu alte obiective, precum viitorul Pod peste Dunăre Giurgiu-Ruse. Vom centraliza toate propunerile publicului și le vom înainta proiectantului. Ne-am gândit, încă de la început, la proiecte complementare, precum amenajarea unei piste olimpice de canotaj, și la posibilitatea implementării prin parteneriat public-privat, pentru creșterea competitivității proiectului în obținerea finanțărilor europene”.

Budescu a precizat că studiul va analiza minimum patru-cinci variante de traseu, pentru a identifica opțiunea optimă, ținând cont de trafic, costuri și impactul asupra mediului.

Analiza terenului și a constrângerilor

În prima fază a contractului, echipele vor colecta date de teren și vor analiza constrângerile: zone protejate Natura 2000, rețele de utilități, investiții deja aprobate, planuri urbanistice și certificate de urbanism emise. În funcție de aceste informații, se vor contura variantele de traseu, inclusiv conexiunile directe Giurgiu-A0 și aliniamentul Ghimpați-A1, pentru a determina fluxurile de trafic spre București, Sibiu și Nădlac.

„Ulterior, pe baza unei analize cost-beneficiu și a dezbaterilor publice în consiliile județene și primării, vom decide cea mai favorabilă variantă. De asemenea, vom analiza utilizarea materialelor de construcție, asfalt versus ciment, și posibilitatea amenajării unei piste de canotaj pe amplasamentul gropii de împrumut necesară pentru construcția drumului”, a explicat Gabriel Budescu.

Elemente inovatoare în proiect

Contractul prevede și introducerea unor soluții tehnologice moderne, precum utilizarea BIM (Building Information Modeling) și echiparea instalațiilor de foraj pentru studiul geotehnic cu sisteme GPS și camere care permit monitorizarea lucrărilor în timp real. Aceste tehnologii vor asigura o mai bună planificare și control al costurilor și vor facilita implementarea rapidă și eficientă a proiectului.

Drumul de mare viteză Bucureşti-Giurgiu va fi prima autostradă majoră construită la frontiera României cu Bulgaria, reprezentând un punct strategic de dezvoltare pentru transportul rutier, turism și comerț între cele două state. CNIR estimează că finalizarea studiului de fezabilitate va permite lansarea rapidă a contractelor de proiectare și execuție, aducând România mai aproape de conectivitatea rutieră europeană de top.