Obiceiul Secret Santa, demodat: Acum la birou se joacă White Elephant

Obiceiul Secret Santa, des întâlnit în diverse medii, de la locul de muncă până la sala de clasă, a ajuns să devină o „corvoadă” pentru anumite persoane. În ultimii ani, oameni din întreaga lume au început să se plângă de stresul creat de această activitate. Dar o alternativă la deja cunoscutul Secret Santa e White Elephant.

Secret Santa, activitate stresantă pentru angajați

Aproape că fiecare angajat a trecut măcar o dată prin presiunea de a căuta un cadou perfect pentru colegul său - pe care uneori nici măcar nu îl cunoaște. Selecția de cadouri Secret Santa oferite de colegi în fiecare sezon festiv variază de la colectiv la colectiv, dar de multe ori vorbim despre aceleași cadouri plictisitoare, fără semnificație sau care ajung, multe dintre ele, în aceleași locuri: coșul de gunoi, rafturile uitate din colțul camerei sau noi cadouri pentru alții.

Conform unui sondaj realizat de compania de colectare a deșeurilor Hippo și citat de The Independent, un sfert dintre noi au recunoscut că aruncă direct la sac cadourile primite de la colegi.

„Aceste schimburi de lucruri la locul de muncă se dovedesc a fi mai degrabă risipitoare decât minunate. Micile gesturi pot avea un impact mare asupra mediului”, a punctat directorul general al companiei, Gareth Lloyd Jones. „Pentru Grinchii de la birou, poate cel mai apreciat cadou la birou anul acesta ar fi săritul complet de la Secret Santa”, a mai spus el.

O cercetare arată că aproximativ 42% dintre noi nu simt o conexiune cu colegii noștri, în timp ce un alt raport recent privind bunăstarea angajaților a constatat că 60% dintre angajați nu agreează să participe la această tradiție. În timp ce Generația Z a fost semi-entuziastă, 51% dintre aceștia fiind nerăbdători să participe, un procent uriaș de 72% dintre cei peste 55 de ani au vrut să renunțe definitiv la schimbul de cadouri.

White Elephant: în ce constă jocul

Astfel, o alternativă distractivă la Secret Santa a apărut în prim-plan în ultimii ani: White Elephant (Elefantul Alb). Jocul de Crăciun și-a primit numele de la animalele sacre ținute de monarhii din Asia de Sud-Est, despre care legenda spune că regii antici le dădeau celor din anturajul lor care îi enervau, deoarece animalele de companie regale erau scumpe de întreținut, protejate de orice muncă și nu puteau fi vândute. De fapt, erau mai mult o povară decât o binecuvântare.

White Elephant urmează reguli similare cu Secret Santa, cu excepția faptului că aduceți cadouri care sunt amuzante sau obiecte hilare, ales intenționat în glumă, fără ca vreun participant să știe cui îi oferă cadoul.

Toți jucătorii extrag numere și, începând cu persoana care a ales unul, despachetează pe rând un cadou, fiecare jucător ulterior având apoi șansa de a fura cadoul altcuiva și de a-l înlocui cu al său. În esență, mizează pe haos și revoltă - un joc mai distractiv decât să zâmbești fals la deschiderea unui set de duș primit cadou la Secret Santa.

Așadar, dacă biroul tău insistă asupra unui schimb de cadouri, adu în discuție White Elephant... poate e o alternativă la Secret Santa! Sau dacă nu-ți place niciunul dintre ele, poate că ar trebui să faci o propunere companiei la care lucrezi...

Citește și: Cum să stilizezi culoarea anului 2026 „Cloud Dancer”. Inspirații de pe covorul roșu