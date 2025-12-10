€ 5.0894
UMF Iași va înființa o nouă facultate
Data actualizării: 11:48 10 Dec 2025 | Data publicării: 11:47 10 Dec 2025

UMF Iași va înființa o nouă facultate
Autor: Crişan Andreescu

UMF Iasi
 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași va deschide o nouă facultate dedicată Științelor Sănătății, a anunțat rectorul prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, cu ocazia deschiderii Zilelor UMF Iași.

„Este o bucurie şi o onoare să ne aflăm la ediţia care marchează 146 de ani de educaţie medicală ieşeană. Anul acesta, lansăm comunitatea Alumni UMF Iaşi şi Alma Mater vizibilă activă. Dacă până acum mulţi dintre voi v-aţi simţit de-ai casei, acum aveţi parte şi de o formă instituţională.

În ultimii 10 ani au fost investite 30 de milioane de euro în laboratoarele noastre, ceea ce înseamnă dotări ce permit o mai bună desfăşurare a activității. Planurile noastre includ transformarea clădirii Sărăriei nr. 14 în spaţii moderne pentru studenţi şi profesori. Ne propunem să consolidăm patrimoniul istoric, refacerea şi consolidarea Corpului de Farmacie, renovarea fațadei clădirilor universităţii. În total proiectele vor valora 65,9 milioane de euro.

 Au început demersurile pentru înființarea facultăţii de Știinţe ale Sănătăţii, a V-a facultate a UMF Iași. În paralel, universitatea va organiza Departamentul pentru Pregătire Didactică. De-a lungul celor 146 epoci istorice diferite, modernizări, crize, transformări, un lucru a fost constant, vocaţia de a forma medici, farmacişti, stomatologi, cercetători care duc mai departe în lume numele oraşului Iaşi.

 Dragi invitaţi, vă mulţumesc pentru prezență şi pentru sprijinul constant pe care îl acordaţi UMF Iaşi, fie că reprezentaţi instituţii locale sau alte universităţi. În încheiere aş dori să reiau o idee, o dată umfist – mereu umfist. Nu e doar un slogan, ci dovada că umfiștii păstrează întotdeauna o parte din oamenii care i-au format în ei înşişi”, a transmis rectorul prof. univ. dr. Viorel Scripcariu.

În paralel cu înființarea noii facultăți, UMF Iași va organiza și Departamentul pentru Pregătire Didactică, iar investițiile planificate în modernizarea și consolidarea clădirilor universității vor depăși 65 de milioane de euro, vizând atât dotarea laboratoarelor, cât și conservarea patrimoniului istoric, potrivit bzi.ro.

