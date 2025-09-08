Ce joc face Nicușor Dan prin ușa deschisă pentru profesori la Palatul Cotroceni. Bogdan Chirieac a răbufnit după o afirmație a președintelui: Ce ești?

Președintele Nicușor Dan a declarat, în această dimineață, când și-a dus băiatul la grădiniță și fata la școală, în calitate de tată- din spusele sale, nu de președinte al țării, că va primi reprezentanții sindicatelor din educație la Palatul Cotroceni, la ora 13:30.

Analistul politic Bogdan Chirieac este de părere, cu privire la ușa deschisă a președintelui Nicușor Dan, că ”Are o problemă cu Ilie Bolojan, premierul pe care domnia sa l-a desemnat, așa cum se pare că se întâmplă mereu în România: președintele și premierul trebuie să se certe mereu unul cu altul, eventual, în momente grele pentru țară. Vă mulțumește reacția președintelui? Pe mine, nu! Domnia sa este, conform Constituției, mediator între puterile statului și în societatea românească. Sindicatele din învățământ n-au anunțat protestul astăzi, l-au anunțat acum 2 luni. În această perioadă, domnul președinte, Nicușor Dan, a preferat să umble pe munți și văi în loc să modereze acest conflict, mai ales că dânsul, profesor de matematică, olimpic la matematică, cu doctorat în matematică la Sorbona, știe cum e învățământul pe bune. Nu ai tu o politică, pe educație, ca președinte al țării, după ce educația a fost făcută praf și pulbere în vremea lui Klaus Iohannis? Acum dai de înțeles că vrei să mediezi, că înțelegi sindicaliștii... Dom`ne, fă ce ai de făcut, ca președinte, din fișa postului. Putem vorbi orice despre Ilie Bolojan, dar el nu a fost în vacanță vara aceasta, a fost la serviciu”.

”Ești și părinte, și președinte!”

Întrebat despre exercițiul de imagine al președintelui Nicușor Dan, care a precizat că a mers la unitățile de învățământ, alături de copiii săi, ca tată, nu ca președinte, analistul politic a apreciat că este un gest ”ridicol”: ”În momentul în care ești președintele României, nu participi ca persoană fizică, participi ca președinte al României. Dacă era pe persoană fizică, nu-l dădeam la televizor, era un cetățean care și-a dus copilul la școală, toate bune și frumoase. Dar este un cetățean care și-a dus copilul la școală ca părinte și ca președinte al României - totul capătă o altă semnificație. Astea sunt prostii, pe care nu le mai credeam posibile la un om de inteligența lui Nicușor Dan, dar și-n 2025. Ești și părinte, și președinte! Câtă vreme ești la Palatul Cotroceni, în mandat, ești președinte!”.

”Nu te implici tu, președinte? Păi degeaba mai ești, atunci! Ești observator? Ce ești”

”Cum e chestiunea asta? Cum să nu participi? Participi, te implici, vorbești cu profesorii, cu sindicatele, găsești soluții, sunt oameni cu știință de carte, sunt oameni rezonabili, nu sunt proprietari de pensii speciale, ca alții, care iau și statul prizonier, cum se mai întâmplă pe la noi, la o altă categorie profesională. Sunt oameni în mâinile cărora se află viitorul țării, cum să nu vorbești cu ei? Despre ce vorbim? Vor fi proteste și-n sănătate, cât de curând. Ce faci? Le lași și pe alea așa... cum sunt unii magistrați în grevă nedeclarată, dar cu salariile luate? Ce vei face cu medicii, vor asigura doar serviciile de gardă? Și cu restul ce vei face? Atâta amar de bolnavi din țara asta ce vor face? Nu te implici tu, președinte? Păi degeaba mai ești, atunci! Ești observator? Ce ești? Nici comentator nu mai este, ca-n campanie, când deschideai ușa de la frigider și ieșea Nicușor Dan să ne spună că nu mărește taxele și impozitele. Acum iese rar și ne dă răspunsuri din care nu înțelegem mai nimic” a răbufnit Bogdan Chirieac, la Realitatea Plus.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News