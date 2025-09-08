GALERIE FOTO/ Elevii, la școală. Profesorii, în stradă - VIDEO. ”Vin autocare cu protestatari. Piața Victoriei e plină”

Profesorii se strâng în număr tot mai mare în Piața Victoriei. Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" şi Federaţia Naţională Sindicală "Alma Mater", protestează faţă de prevederile primului pachet fiscal referitoare la sistemul educaţional.

Pentru mulți elevi, prima zi de școală nu a reprezentat astăzi, 8 septembrie, nimic special. Disputele politice și sociale le-au furat bucuria unei festivități. Elevii mai mari s-au organizat singuri pentru a se revedea în prima zi de școală. Unii directori și profesori au fost chiar deranjați de organizarea elevilor, la rândul lor afectați de diminuarea burselor.

Începutul anului școlar nu a mai avut semnificație nici pentru politicieni, care în alți ani se pozau fie ca vorbitori la festivități, fie ca părinți, alături de copiii lor, la deschiderea anului școlar. E de intuit că, economic, cel mai mult au pierdut florăriile, iar simbolic, profesorii, care se bucurau de revederea cu elevii și de florile pe care copiii emoționați, frumos îmbrăcați, le aduceau în prima zi de școală.

Astăzi, emoțiile elevilor au fost înlocuite cu supărarea profesorilor. Este 8 septembrie 2025, iar cuvântul zilei este confuzie. Până astăzi, nu s-a știut dacă vor avea loc evenimente pentru deschiderea anului școlar 2025 - 2026. Acum, nu se știe ce urmează în zilele următoare. Cert este un singur lucru, profesorii din sindicate se strâng în număr cât mai mare în Piața Victoriei.

La ora 12:00, profesorii vor porni în marș, pe Pasajul Basarab, spre Palatul Cotroceni. Reprezentanții sindicatelor vor fi primiți la Palatul Cotroceni, la ora 13:30.

”Dacă sunt lucruri care pot fi remediate, ele vor fi remediate. Dar a fost un efort pe mai multe direcţii de a reduce deficitul. Ăsta a fost efortul pe educaţie şi el trebuia început mai devreme” a anunțat președintele Nicușor Dan în această dimineață.

Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" anunță că este plină Piața Victoriei și încă vin ”autocare cu protestatari”:

”Nu trebuie să fii bucuros, trebuie să-ți faci datoria față de școală și față de copii”

”După mine, anul școlar ar trebui să înceapă în mod normal, pentru că toată țara este în criză, suntem într-o criză fiscal-bugetară. Nu putem să considerăm că criza asta fiscal-bugetară se întâmplă pentru toată țara, dar nu se întâmplă pentru zona educației, ne afectează și pe noi. Eu cred că este un lucru bun că noi, în domeniul nostru, am protejat faptul că nu avem oameni dați afară și salarii tăiate și că, până la sfârșitul anului, ca urmare a acestor măsuri, reușim să ne acoperim salariile și bursele. Cred că este un lucru bun. Sigur că nu poți să fii bucuros, dar totuși ai putea să fii măcar mai, cum să spun, atent la astfel de situații. Când țară are aceste probleme, tu ai totuși salariile și bursele acoperite. Nu trebuie să fii bucuros, trebuie să-ți faci datoria față de școală și față de copii”, a spus Daniel David, ministrul Educației, la TVR Info.

