De ce te trezești din somn cu poftă de ceva dulce. Explicația unui nutriționist

Nutriționistul Alex Sempere Jover a spus de ce te trezești anxios după un pui de somn și ai o poftă greu de controlat de ceva dulce. Potrivit expertului, această senzație apare după somn din cauza unei planificări deficitare a meselor.

Potrivit acestuia, în cazul în care consumi mese bogate în carbohidrați simpli și sărace în fibre, proteine sau grăsimi sănătoase vei avea parte de o scădere bruscă a glicemiei.

Fibele alimentare ajută digestia, mențin nivelul zahărului din sânge stabil și oferă o senzație de sațietate. Referitor la carbohidrații simpli, aceștia se digeră foarte rapid și cresc imediat nivelul zahărului din sânge, ceea ce oferă energie imediată, dar de scurtă durată.

De asemenea, nutriționistul a explicat că atunci când masa este prea săracă, corpul simte lipsa de energie și caută combustibil rapid după trezire. În același timp, relaxarea care apare în timpul somnului poate să stimuleze creierul să caute o recompensă, cum ar dulciurile, pentru a putea prelungi acea senzație de confort.

Acesta a explicat că somnul poate să modifice hormonii esențiali pentru reglarea apetitului și poate să provoace, de asemenea, o scădere a glicemiei. În timpul somnului de după-amiază, hormonii foamei și ai sațietății, grelina și leptina, pot fi ușor modificați.

Potrivit nutriționistului, dacă masa consumată înaintea somnului nu a fost una echilibrată, după trezire, o scădere ușoară a glicemiei poate determina organismul să ceară energie, adică dulciuri.

Cum să eviți vârfurile glicemice

Ca să eviți aceste vârfuri glicemice, este important să incluzi în alimentație legume bogate în fibre. Acestea ajută carbohidrații să mențină mai mult timp energia organismului prin prevenirea vârfurilor glicemice. Cealaltă opțiune este înlocuirea acestor alimente cu variante integrale sau leguminoase.

De asemenea, nutriționistul este de părere că „o masă echilibrată ar trebui să includă și proteine ​​și grăsimi sănătoase, care se găsesc în alimente precum pește, carne albă, brânzeturi proaspete, ulei de măsline extravirgin, nuci și avocado. Acești nutrienți ajută la încetinirea digestiei și la menținerea unui nivel stabil al zahărului din sânge. Legumele ar trebui incluse întotdeauna: acestea oferă volum, fibre și o senzație de sațietate. Și să nu uităm de hidratare, care este esențială pentru un echilibru metabolic bun și ajută la prevenirea poftelor bruște de zahăr rafinat”, potrivit 20minutos.es.



