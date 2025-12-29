Cum să păstrezi strugurii pentru Revelion dacă i-ai cumpărat prea devreme

Se crede că tradiția de a mânca struguri la miezul nopții aduce noroc și prosperitate în noul an.

Potrivit tradiției, fiecare dintre cei 12 struguri reprezintă o lună a noului an și ar trebui să-i mănânci pe rând la fiecare bătaie a ceasului, iar dacă poți termina toți cei 12 struguri în decurs de un minut, vei avea noroc, succes și energie pozitivă în noul an.

Pentru a păstra strugurii pentru Revelion și a-i face să reziste mai mult, depozitează-i în partea cea mai rece a frigiderului. De asemenea, evită să-i speli înainte de a-i pune în frigider, deoarece excesul de umiditate îi poate strica.

Este important să verifici dacă există struguri cu codițe deteriorate. Dacă există, cel mai bine este să îi scoți pentru a preveni stricarea altora. Un alt truc este să depozitezi strugurii într-o pungă etanșă cu un prosop de hârtie înăuntru și să o păstrezi în frigider. Acest lucru ajută la controlul umidității. Există, de asemenea, o metodă care implică conservarea strugurilor în sirop, potrivit 20minutos.es.

De ce să mănânci struguri

Deoarece strugurii sunt o sursă excelentă de vitamina C, aceștia pot ajuta sistemul imunitar să lupte împotriva infecțiilor bacteriene și virale, cum ar fi infecțiile cu candida.

Resveratrolul din struguri ajută la protejarea împotriva bolilor de inimă. Un studiu a arătat că persoanele ale căror diete conțineau mai mult potasiu decât sodiu aveau o probabilitate mai mică de a muri de boli de inimă decât persoanele care nu aveau la fel de mult potasiu în dietele lor.

Dovezile arată că potasiul ajută la scăderea tensiunii arteriale în principal prin dilatarea arterelor și venelor. De asemenea, poate ajuta la prevenirea îngustării arterelor și venelor care altfel ar crește tensiunea arterială.

Compușii din struguri pot ajuta la protejarea împotriva nivelului ridicat de colesterol prin scăderea absorbției colesterolului.

Potrivit unui studiu publicat în 2015, consumul a 500 de grame de struguri roșii zilnic a ajutat la scăderea nivelului de colesterol total și LDL (rău). Cu toate acestea, strugurii albi nu au avut același efect. De asemenea, dietele bogate în resveratrol, un antioxidant din struguri, pot ajuta la scăderea nivelului de colesterol.

Resveratrolul ajută la reducerea stresului oxidativ, ceea ce poate avea un efect pozitiv asupra creierului. Deși un studiu arată potențialul antioxidantului în prevenirea tulburărilor cognitive, este nevoie în continuare de cercetări pe oameni pentru a înțelege cu adevărat dacă este benefic.

