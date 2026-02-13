€ 5.0943
|
$ 4.2964
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.2964
 
DCNews Stiri Licitație lansată pentru centura ocolitoare Baia Mare: Investiție de 1,7 miliarde de lei
Data publicării: 12:48 13 Feb 2026

Licitație lansată pentru centura ocolitoare Baia Mare: Investiție de 1,7 miliarde de lei
Autor: Tiberiu Vasile

Licitație lansată pentru centura ocolitoare Baia Mare: Investiție de 1,7 miliarde de lei Sofer. Foto: Unsplash

Autoritățile au demarat licitația pentru construirea centurii ocolitoare a orașului Baia Mare, un proiect de 20 de kilometri estimat la 1,7 miliarde de lei.

Varianta de ocolire a municipiului Baia Mare, o investiţie estimată la 1,72 miliarde de lei, a fost scoasă la licitaţie şi publicată în SEAP, a informat, vineri, Consiliul Judeţean (CJ) Maramureș. Prima etapă intrată în licitație include două sectoare de drum cu o lungime totală de aproximativ 20 de kilometri. 

Etapa I, prima etapă intrată în licitaţie include două sectoare de drum, cu o lungime totală de 19,68 kilometri, proiectate pentru o viteză de 100 km/h. Aceasta va asigura legături directe cu: DN 1C (E58), Aeroportul Internaţional Baia Mare, Zona industrială sudică, DN 18B Copalnic - Târgu Lăpuş - Căşeiu.

Structura Etapei I

Structura Etapei I:

sectorul 1: 11,5 km, zece pasaje, trei poduri, patru noduri rutiere;
sectorul 2: 8,18 km, două pasaje, două viaducte, două noduri rutiere;

Proiectul prevede scoaterea traficului greu din municipiul Baia Mare, conectarea oraşului la marile drumuri rapide din regiune, facilitarea accesului către Aeroportul Internaţional Baia Mare, zonele industriale şi localităţile din judeţ.

Este realizat în parteneriat de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR SA), Consiliul Judeţean Maramureş şi Primăria Municipiului Baia Mare, având finanţarea asigurată.

Valoarea investiţiei în prima etapă de şantier a fost evaluată la 1,72 miliarde de lei (cu TVA).

Finanţarea este realizată din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Transport 2021-2027, şi din bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.

Proiect strategic cu impact major asupra mobilităţii

„Durata totală este de 30 de luni, dintre care şase luni pentru proiectare şi obţinerea avizelor şi 24 de luni pentru execuţie. Sectorul 1 a fost deja scos la licitaţie, reprezentând primul pas concret către deschiderea şantierului”, au transmis reprezentanţii CJ Maramureş.

Proiectul este unul strategic, cu impact major asupra mobilităţii, siguranţei rutiere şi dezvoltării economice a întregii zone metropolitane.

„Varianta de ocolire Baia Mare nu mai este doar o promisiune, ci un proiect aflat în procedură de achiziţie publică. Este un obiectiv major pentru judeţ, care va reduce traficul din oraş, va creşte siguranţa rutieră şi va susţine dezvoltarea economică. Facem paşi concreţi, etapă cu etapă, pentru a transforma acest proiect strategic în realitate”, a precizat, citat în comunicatul de presă, preşedintele CJ, Gabriel Zetea, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Ce să faci dacă derapează mașina
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

baia mare
licitatie
centura
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Premierul Ilie Bolojan a anunțat când va pleca de la guvernare: "Pentru mine va fi o uşurare"
Publicat acum 22 minute
Recuperarea după operația de ruptură de menisc. Dr. Dragomir, SANADOR: Vindecarea nu apare imediat
Publicat acum 22 minute
Ruptura de menisc, în timpul unei mișcări banale. Ce se simte în momentul rupturii și cum se resimte apoi. Poate să dispară durerea, dar riscul major e altul
Publicat acum 22 minute
Când să mergi la doctor dacă „doar” te doare genunchiul. Dr. Răzvan Dragomir, SANADOR: Leziunea care poate trece neobservată și la RMN
Publicat acum 23 minute
Escrocherie de 10 milioane € la muzeul Luvru cu bilete false
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 56 minute
"Șoc și groază! România a intrat în recesiune economică". Analistul Radu Georgescu: "Va fi mai rău decât în 2008"! Sfat pentru români
Publicat acum 9 ore si 1 minut
Horoscop 13 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 16 minute
România, în haos, a intrat în recesiune tehnică. Bogdan Chirieac acuză ”măcelul” decis din Palatul Victoria. Riscul principal
Publicat acum 3 ore si 41 minute
Sondaj de opinie: Pe ce loc se clasează partidul lui Viktor Orban, înaintea alegerilor parlamentare
Publicat acum 2 ore si 40 minute
O mașină electrică a luat foc în București. O femeie a murit, iar soțul acesteia a ajuns la spital, cu arsuri
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close