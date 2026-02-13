Licitație lansată pentru centura ocolitoare Baia Mare: Investiție de 1,7 miliarde de lei

Varianta de ocolire a municipiului Baia Mare, o investiţie estimată la 1,72 miliarde de lei, a fost scoasă la licitaţie şi publicată în SEAP, a informat, vineri, Consiliul Judeţean (CJ) Maramureș. Prima etapă intrată în licitație include două sectoare de drum cu o lungime totală de aproximativ 20 de kilometri.

Etapa I, prima etapă intrată în licitaţie include două sectoare de drum, cu o lungime totală de 19,68 kilometri, proiectate pentru o viteză de 100 km/h. Aceasta va asigura legături directe cu: DN 1C (E58), Aeroportul Internaţional Baia Mare, Zona industrială sudică, DN 18B Copalnic - Târgu Lăpuş - Căşeiu.

Structura Etapei I

sectorul 1: 11,5 km, zece pasaje, trei poduri, patru noduri rutiere;

sectorul 2: 8,18 km, două pasaje, două viaducte, două noduri rutiere;

Proiectul prevede scoaterea traficului greu din municipiul Baia Mare, conectarea oraşului la marile drumuri rapide din regiune, facilitarea accesului către Aeroportul Internaţional Baia Mare, zonele industriale şi localităţile din judeţ.

Este realizat în parteneriat de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR SA), Consiliul Judeţean Maramureş şi Primăria Municipiului Baia Mare, având finanţarea asigurată.

Valoarea investiţiei în prima etapă de şantier a fost evaluată la 1,72 miliarde de lei (cu TVA).

Finanţarea este realizată din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Transport 2021-2027, şi din bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.

Proiect strategic cu impact major asupra mobilităţii

„Durata totală este de 30 de luni, dintre care şase luni pentru proiectare şi obţinerea avizelor şi 24 de luni pentru execuţie. Sectorul 1 a fost deja scos la licitaţie, reprezentând primul pas concret către deschiderea şantierului”, au transmis reprezentanţii CJ Maramureş.

Proiectul este unul strategic, cu impact major asupra mobilităţii, siguranţei rutiere şi dezvoltării economice a întregii zone metropolitane.

„Varianta de ocolire Baia Mare nu mai este doar o promisiune, ci un proiect aflat în procedură de achiziţie publică. Este un obiectiv major pentru judeţ, care va reduce traficul din oraş, va creşte siguranţa rutieră şi va susţine dezvoltarea economică. Facem paşi concreţi, etapă cu etapă, pentru a transforma acest proiect strategic în realitate”, a precizat, citat în comunicatul de presă, preşedintele CJ, Gabriel Zetea, conform Agerpres.

