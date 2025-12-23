Primul accident pe A7 (Focșani - Adjud), chiar în ziua în care tronsonul de autostradă s-a deschis

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe autostrada A7 Focșani – Adjud, la kilometrul 180, în zona municipiului Adjud, județul Vrancea, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un autoturism, o autoutilitară și un autocamion.

În urma impactului au rezultat 2 victime, aflate în evaluare medicală la fața locului. Circulația rutieră este oprită pe benzile sensului de mers Focșani – Adjud, fiind deviată pe DN 2, pe ruta ocolitoare Pufești – Adjud.

Trei echipaje din cadrul Secției de Pompieri Adjud, cu o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD și o autospecială de descarcerare, împreună cu două echipaje SAJ, intervin la un accident rutier, în care au fost implicate un TIR, o autoutilitară și un autoturism, produs pe breteaua de ieșire de pe A7, în dreptul mun.

Adjud. În urma accidentului au rezultat 4 victime conștiente, neîncarcerate, acestea fiind preluate și transportate la spital de echipajele medicale prezente la fața locului, transmite Monitorul de Vrancea.