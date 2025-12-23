€ 5.0908
DCNews Stiri Primul accident pe A7 (Focșani - Adjud), chiar în ziua în care tronsonul de autostradă s-a deschis
Data actualizării: 14:36 23 Dec 2025 | Data publicării: 13:50 23 Dec 2025

Primul accident pe A7 (Focșani - Adjud), chiar în ziua în care tronsonul de autostradă s-a deschis
Autor: Ioan-Radu Gava

a 7 bz
 

Un accident de circulație s-a produs marți, 23 decembrie 2025, pe lotul Focșani - Adjud al A7.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe autostrada A7 Focșani – Adjud, la kilometrul 180, în zona municipiului Adjud, județul Vrancea, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un autoturism, o autoutilitară și un autocamion.

În urma impactului au rezultat 2 victime, aflate în evaluare medicală la fața locului. Circulația rutieră este oprită pe benzile sensului de mers Focșani – Adjud, fiind deviată pe DN 2, pe ruta ocolitoare Pufești – Adjud.

EXCLUSIV Apare un nou drum expres pe harta României. Va fi legat de A0 și de cel mai mare teren de golf din țară / video

Trei echipaje din cadrul Secției de Pompieri Adjud, cu o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD și o autospecială de descarcerare, împreună cu două echipaje SAJ, intervin la un accident rutier, în care au fost implicate un TIR, o autoutilitară și un autoturism, produs pe breteaua de ieșire de pe A7, în dreptul mun.

 Adjud. În urma accidentului au rezultat 4 victime conștiente, neîncarcerate, acestea fiind preluate și transportate la spital de echipajele medicale prezente la fața locului, transmite Monitorul de Vrancea.

accident
A7
focsani
adjud
