Stiri

DCNews Stiri Autoturismele pe benzină și motorină domină din nou piața. Vânzările de mașini electrice, în declin
Data publicării: 22:38 11 Dec 2025

Autoturismele pe benzină și motorină domină din nou piața. Vânzările de mașini electrice, în declin
Autor: Tiberiu Vasile

Autoturismele pe benzină și motorină domină din nou piața. Vânzările de mașini electrice, în declin Foto: Agerpres
 

Autoturismele pe benzină și motorină revin puternic în vânzări la nivel mondial, în timp ce interesul pentru mașinile electrice scade vizibil.

Autoturismele pe benzină, vehiculele cu motorină și, în general, modelele clasice cu ardere internă recâștigă spațiu pe piața globală, într-un moment în care încrederea cumpărătorilor în mașini electrice începe să se clatine. O combinație de factori – schimbări de politici, tensiuni comerciale, costuri mai ridicate și infrastructură incertă împinge publicul înapoi spre opțiunile tradiționale.

Piața se reașază: motoarele termice urcă, electricele pierd viteză

Raportul menționează că dinamica adoptării electrificării este diferită de așteptările inițiale, iar guvernele ajustează direcția. În ultimele zile, administrația americană a indicat o relaxare a regulilor privind economia de combustibil, iar Uniunea Europeană se pregătește să modifice varianta strictă a interdicției privind vânzarea de mașini cu motoare termice programată pentru 2035.

Constantin M. Gall, lider EY pentru Mobilitate, Apărare și Aerospațial, spune că această recalibrare politică era previzibilă, deoarece adoptarea vehiculelor electrice nu a avansat în ritmul prognozat. În China, observă el, cumpărătorii sunt mai preocupați de cât de bine se integrează mașina în ecosistemul digital al vieții cotidiene și mai puțin de tipul de propulsie.

Producătorii cer prudență, activiștii de mediu cer accelerație

Mulți constructori auto solicită o tranziție mai lentă pentru a nu destabiliza piața combustibililor fosili. În opoziție, organizațiile care promovează transportul electric insistă că o trecere rapidă este vitală pentru reducerea emisiilor de CO2. Între timp, noile măsuri comerciale din Occident, inclusiv tarifele aplicate importurilor, încearcă să limiteze atât expansiunea mașinilor electrice din China, cât și avansul segmentului chinez de autoturisme pe benzină pe piețele occidentale.

Cumpărătorii își schimbă preferințele: termicele urcă în top

Cele mai recente date EY arată o schimbare clară de direcție: jumătate dintre potențialii cumpărători plănuiesc să aleagă un vehicul termic nou sau rulat în următorii doi ani - o creștere de 13 puncte procentuale față de 2024. În același timp, intenția de cumpărare pentru mașini electrice scade la 14%, iar pentru hibride la 16%.

Mai mult, tensiunile geopolitice îi fac pe 36% dintre cei care analizau achiziția unui vehicul electric să amâne sau să renunțe complet la plan.

Europa revizuiește direcția „Green Deal”

Gall precizează că instituțiile europene reevaluează pachetul verde: „Am avut discuţii cu Uniunea Europeană, care îşi face acum analiza pentru revizuirea Pactului Verde... se uită tot mai mult la fapte ştiinţifice, şi mai puţin la convingeri.”

Pe măsură ce Europa regândește traiectoria tranziției, piața globală pare să se reașeze în jurul autoturismelor pe benzină și vehiculelor pe motorină. Interesul diminuat pentru mașinile electrice este un trend care, cel puțin momentan, capătă tot mai mult contur, conform News.

CITEȘTE ȘI: Germania contestă planul UE pentru 2035 și cere păstrarea motoarelor pe benzină și motorină
 

masini
benzina
motorina
masini electrice
